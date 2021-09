Xiaomi, OPPO e Realme in sconto fino a 50€ con il Coupon eBay di settembre 2021

Come da sempre, settembre è il periodo dei rinnovamenti, specie tecnologici. Un nuovo smartphone per il lavoro, un nuovo notebook per l'università o una nuova smart TV per il soggiorno hanno spesso questo mese come comun denominatore. E ad avere in offerta smartphone e smart TV TCL, Xiaomi, OPPO e Realme con sconto fino a 50€ grazie al Coupon eBay è sicuramente l'ideale per rinnovare la tecnologia a settembre 2021.

Coupon eBay settembre 2021: le migliori proposte TCL, Xiaomi, OPPO e Realme

Smartphone

Ma quale smartphone acquistare in questa super iniziativa eBay? Partiamo dalla carrellata di smartphone Xiaomi in offerta, che sono sempre quelli in maggior numero in questo tipo di promozioni, come il Redmi Note 10 Pro, qui la recensione, che in versione 6/128 GB può essere vostro a 256.50€. Se invece volete salire di livello, ma mantenendo un prezzo davvero competitivo, potete acquistare il POCO X3 Pro 8/256 GB a 246.90€. Per chi cerca invece un top gamma a prezzi contenuti, Xiaomi Mi 11i 8/256 GB a 479.75€, che è davvero un'offerta difficile da pareggiare.

Passando al mondo di OPPO e Realme, potete trovare i nuovi OPPO Reno 6 8/128 GB subito in sconto a 417.9€ e Reno 6 Pro a 712.4€. Se invece volete la novità di Realme, il modello GT Master 6/128 GB è in offerta a 284.9€, che abbiamo anche recensito. Se però volete i top gamma, potete guardare a Realme GT 8/128 GB ora a 370.49€.

Smart TV

Da piccoli ai grandi schermi in offerta, sempre grazie al codice sconto eBay di settembre 2021. L'offerta più interessante può essere senza dubbio la smart TV TCL 55″ 55P715 Android TV a soli 337.25€. Se invece vi piace Xiaomi anche per quanto riguarda i televisori, potete ottenere in sconto la Xiaomi Mi TV P1 da 50″ a 481.64€.

Ma come ottenere tutti questi prezzi in sconto? Il Coupon da applicare al checkout per questi prodotti è BACKTOTECH, che sarà disponibile fino al 26 settembre 2021 ed è consentito utilizzarlo fino a 3 volte. Vi lasciamo il link dei prodotti sopracitati qui sotto. Per tutte le altre vi info vi lasciamo la pagina dedicata.

N.B. Se non doveste visualizzare i link, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu