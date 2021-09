Occasione super per Midea M7: meno di 150€ spedito dall’Europa

Uno dei brand più affermati nel mondo della domotica e più in generale dello smart home è sicuramente Midea. E dalla sua gamma di vacuum cleaner arriva anche il robot aspirapolvere Midea M7, soluzione dotata di caratteristiche davvero niente male e dal prezzo super accessibile grazie al nuovo codice sconto dedicato.

Dal design raffinato ma con un forte richiamo alla Hi-Tech, il vacuum Midea si avvale di specifiche tecniche e funzioni invitanti. Per prima cosa abbiamo anche la possibilità di utilizzare il robottino come lavapavimento, per una pulizia più profonda e senza residui. Questo grazie al serbatoio da 220 ml. Il volume dell'acqua può essere regolato fino a 3 livelli, mantenendo la funzione mop con la corretta umidità (in modo da non danneggiare le superfici più delicate).

Passando poi all'aspirazione, abbiamo una potenza fino a 4.000 PA, rafforzato grazie ad un sistema di spazzole bilaterali, pensate per andare in base alle diverse direzioni di rotazione con un potenziamento della raccolta polvere e sporco in generale. In più, è presente una spazzola rotante a forma di V con design flottante, al fine di adattarsi meglio al pavimento durante la pulizia. Per l'autonomia si parla di circa 180 minuti con una singola carica.

Ovviamente non manca poi un'app dedicata, in modo da poter gestire il robottino da remoto (con la mappatura degli ambienti e le varie funzioni).

