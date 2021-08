Xiaomi premiata ai Red Dot Awards 2021: merito della MIUI

Checché se ne dica, la MIUI resta una delle interfacce più apprezzate che si possano trovare nel mondo Android. E di questo ne è consapevole non soltanto Xiaomi, ma anche i giudici dei Red Dot Awards 2021 che hanno così deciso di premiarla. Nonostante i vari bug segnalati dalla community, l'interfaccia proprietaria di Xiaomi è senz'altro una della UI più vivaci e ricche di funzionalità. L'abbiamo visto con l'ultima MIUI 12.5, che ha preso quanto di buono fatto con la MIUI 12 e l'ha elevato ad un livello superiore, specialmente sotto il profilo estetico.

La MIUI è stata premiata ai Red Dot Awards 2021: ecco il perché

Proprio per questo, la MIUI 12.5 si è conquistata tre Red Dot Awards 2021, come celebrato fieramente dal team MIUI sul proprio account Weibo. I tre premi riguardano le due categorie “Feedback Aptico” e “Museo dei Suoni Naturali“. Entrambi hanno vinto il premio per la miglior “Interface & Sound Experience“, mentre la sezione dei suoni ha vinto anche il premio “Sound Design“. Se conoscete la MIUI 12.5 (in caso contrario, rimediate), saprete che queste sono due categorie su cui Xiaomi ha puntato molto.





Con l'aggiornamento alla MIUI 12.5, gli smartphone Xiaomi hanno visto un discreto miglioramento nel feedback aptico. Il sistema Mi Haptic permette di utilizzare il motore di vibrazione lineare per simulare l'esperienza tattile in determinate circostanze. Per esempio, il feedback aptico entra in gioco in situazioni come la gestione del volume, l'apertura di menu, gestures full screen, spostamento di elementi ed altro ancora. Tuttavia, sappiate che sarà necessario che lo smartphone sia compatibile con tale feature.

Per quanto riguarda il comparto audio, è un altro aspetto primario dell'aggiornamento alla MIUI 12.5. La nuova versione della UI Xiaomi comprende tutta una serie di suoni dalla natura a tema foresta pluviale, savana, Australia e Artico. Gli ingegneri del suono a cui Xiaomi si è affidata hanno girato il mondo per immortalare tutti questi suoni, la cui dinamicità rende la MIUI 12.5 più originale della media. Vi ricordo che, anche se non avete la MIUI 12.5, potete comunque avere questi suoni.

