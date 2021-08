Xiaomi Mi Watch 2 sarà il primo con Snapdragon Wear 5100?

Dopo essersi appoggiata a Huami, Xiaomi si è lanciata in solitaria nel mondo degli wearables, strategia che porterà avanti con il prossimo Xiaomi Mi Watch 2. Dal 2019 abbiamo assistito alla commercializzazione di vari modelli, fra schermi quadrati e rotondi, e per i rumors il 2021 si concluderà con la nuova generazione di smartwatch. Ecco tutte le novità vociferate, fra caratteristiche tecniche, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 17/08: nuovi rumors ci parlano di quale sarà la principale novità di Xiaomi Mi Watch 2. Trovate tutti i dettagli all'interno dell'articolo.

Xiaomi Mi Watch 2 in preparazione: cosa aspettarci

Design e display

Secondo le immagini trapelate in rete, Xiaomi Mi Watch 2 porterà avanti il design quadrato visto con il suo predecessore, perciò niente schermo tondo. Non sappiamo ancora quali saranno le dimensioni e la risoluzione dello schermo né la tecnologia del pannello.

Hardware

Le voci di corridoio parlano di Xiaomi Mi Watch 2 come di uno dei primissimi smartwatch dotati dell'inedito Snapdragon Wear 5100. Si tratterebbe del successore del Wear 3100 integrato nel modello precedente (nel mezzo c'è stato anche Wear 4100), con una rinnovata CPU quad-core ARM Cortex-A73.

Un'altra novità del wearable Xiaomi la scopriamo grazie alla MIUI 12.5 Beta in versione 21.6.7. All'interno è stato inserito un riferimento alla ricarica wireless, disponibile in modalità inversa su alcuni top di gamma. E visto che non esistono ancora smartwatch Xiaomi con la ricarica senza fili, è altamente plausibile che Mi Watch 2 possa essere il primo.

Prezzo e uscita

Secondo i leak, Xiaomi Mi Watch 2 potrebbe essere presentate nel corso del mese di settembre 2021. In merito al prezzo, il primo indossabile del brand costava 1299 yuan, circa 170€, ma il nuovo modello potrebbe avere un costo maggiorato in virtù delle succitate aggiunte. Per ora fare pronostici è prematuro, ma non appena arriveranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli. Nel frattempo, se volete conoscere tutte le differenze tra i vari smartwatch di Xiaomi date un'occhiata al nostro approfondimento.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu