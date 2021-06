MIUI 12.5: la ricarica wireless di Xiaomi diventa più smart

Xiaomi è stata una delle apripista nel diffondere la ricarica wireless e adesso punta a migliorarla con l'ultimo aggiornamento della MIUI 12.5. Ad oggi, infatti, la compagnia può vantare 13 smartphone, fra la serie Mi 9, Mi 10, Mi 11 e Mi MIX. Senza contare tutto quell'ecosistema di prodotti che comprende gli accessori compatibili con questa modalità e che possono quindi essere caricati in modalità inversa. In particolar modo cuffie TWS e indossabili, due tipologie di dispositivi che siamo soliti portarci in giro e che possiamo così caricare tramite smartphone.

Xiaomi aggiorna la MIUI 12.5 e migliora la ricarica wireless inversa

Tuttavia, la ricarica wireless inversa va saputa utilizzare, anche perché tende a scaldare e soprattutto a far calare la batteria dello smartphone utilizzato. Proprio per questo, Xiaomi ha deciso di introdurre una funzionalità ad hoc all'interno della MIUI 12.5, oltre a modificarne parzialmente la UI. Grazie a questa implementazione, gli utenti possono così interrompere la ricarica wireless quando si raggiunge una determinata percentuale. Così facendo, quando si raggiunge per esempio il 50%, il sistema capisce da solo che deve interrompere il collegamento, anche se i due dispositivi sono ancora in contatto fra di loro.

Questa novità è stata introdotta da Xiaomi a bordo della MIUI 12.5 Beta, nella sua versione 21.6.7. Questo significa che, per il momento, potranno usufruirne soltanto coloro che l'hanno installata sul proprio smartphone. Nel caso foste curiosi, potete scaricare la Beta dal nostro articolo o altrimenti attendere che venga rilasciata sulle ROM stabili. Vi ricordiamo che potete anche installare le ROM Xiaomi.eu per poter provare novità del genere in anticipo.

