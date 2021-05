Niente tiene in hype i fan Xiaomi più del rilascio dell'aggiornamento alla MIUI 12.5. Come già visto alla presentazione, l'ultimo aggiornamento porta con sé molte novità per i possessori di smartphone Xiaomi e Redmi, ma per il momento è diffusa unicamente in fase Beta per gli utenti cinesi. Per noi utenti Global, però, viene in soccorso il sempre attivo team di Xiaomi.EU, che ha reso disponibile le build dell'ultimo major update per diversi smartphone. Andiamo a vedere nel dettaglio di quali si tratta.

Aggiornamento 14/05: rilasciata l'ultima versione basata sulla MIUI 12.5 Beta in versione 21.5.12/13.

MIUI 12.5: il team Xiaomi.eu la rende più occidentale con le sue Custom ROM

Presentata assieme a Xiaomi Mi 11, ci vorranno ancora mesi prima che la MIUI 12.5 venga rilasciata in forma stabile. Per il momento, l'unico modo per testarla è affidarsi al programma MIUI 12.5 Beta, un'iniziativa circoscritta al solo territorio asiatico. Proprio per questo il team Xiaomi.eu ha deciso di prendere queste ROM asiatiche e renderle “occidentali”. Oltre a ripulirle da app e bloatware inutili, vengono aggiunte le lingue (italiano compreso) e i servizi Google.

21.5.13

Xiaomi Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra Scarica Redmi 9T (Note 9 4G) Scarica

21.5.12

Xiaomi Mi 11 Scarica Xiaomi Mi 11 Lite 5G Scarica Xiaomi Mi 11i (Redmi K40 Pro) Scarica Xiaomi Mi 10 Scarica Xiaomi Mi 10 Pro Scarica Xiaomi Mi 10 Ultra Scarica Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom) Scarica Xiaomi Mi 10S Scarica Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro (Redmi K30S Ultra) Scarica Xiaomi Mi 10T Lite (Redmi Note 9 Pro 5G) Scarica Xiaomi Mi 9 Scarica Xiaomi Mi 9 Pro 5G Scarica Xiaomi Mi 9 SE Scarica Xiaomi Mi 9 Lite (Mi CC9) Scarica Xiaomi Mi 9T (Redmi K20) Scarica Xiaomi Mi 9T Pro (Redmi K20 Pro) Scarica Xiaomi Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro (Mi CC9 Pro) Scarica POCO F3 (Redmi K40) Scarica Redmi K30 (POCO X2) Scarica Redmi K30 5G Scarica Redmi K30i 5G Scarica POCO F2 Pro (Redmi K30 Pro) Scarica Redmi 9T (Note 9 4G) Scarica Redmi Note 8 Scarica

Changelog

Sistema Novità – ROM TWRP Xiaomi.eu per Redmi K40 / POCO F3 (alioth). TWRP persisterà dopo l'installazione della ROM Ottimizzazione – Aggiunta la possibilità di ottenere il tasto Widevine L1 (ad esempio Netflix in risoluzione HD) [Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Mi 10 Lite Zoom); Sblocco tramite impronta digitale> Pagamenti tramite impronta digitale> Widevine (L1)] Correzione – I video del registratore dello schermo venivano salvati in una posizione errata Correzione – Le notifiche mobili causavano lo sfarfallio dello schermo in alcuni casi

Impostazioni Correzione – Crash nell'impostazione della SIM (problema ufficiale, alcuni dispositivi)

Calendario Novità – App sostituita dalla ROM cinese con quella globale

AVVISO per gli utenti di dispositivi originariamente rilasciati con Android 10 o versioni successive: Aggiorna la tua TWRP alla 3.5.0 o più recente.

Qualunque cosa più vecchia di quella è stata costruita utilizzando sorgenti Android 9, con compatibilità parziale con Android 10 (ma non Android 11).

In caso contrario, il flashing della ROM potrebbe non riuscire.

Release precedenti

MIUI 12.5

21.4.22

Xiaomi Mi CC9e Scarica Redmi Note 7 / Note 7S Scarica Redmi Note 7 Pro Scarica

MIUI 12

20.9.4 Download Xiaomi Mi 8 Scarica Xiaomi Mi 8 Pro Scarica Xiaomi Mi 8 Explorer Scarica Xiaomi Mi 8 SE Scarica Xiaomi Mi 8 Lite Scarica Xiaomi Mi MIX 3 Scarica Xiaomi Mi MIX 2S Scarica Xiaomi Mi Max 3 Scarica

20.7.2 Download Xiaomi Mi 6 Scarica Xiaomi Mi 6X Scarica Xiaomi Mi Note 3 Scarica Xiaomi Mi MIX 2 Scarica

20.6.18 Download Redmi Note 5 Pro Scarica

Guida all'installazione

Il primo passo per l'installazione della MIUI 12 Beta di Xiaomi.eu è lo sblocco del bootloader. Dopodiché dovrete effettuare l'installazione della custom recovery TWRP e l'ottenimento dei permessi di root. Cercate la guida dedicata al vostro modello, sul nostro portale ne potete trovare svariate.

A questo punto scaricate il file ZIP della MIUI 12 Beta che vi interessa e copiatelo nello storage dello smartphone. Dalla voce “Updater” dalle Impostazioni cliccate sui 3 pallini in alto e selezionate “Reboot to Recovery“. Una volta entrati nella modalità TWRP selezionate “Install/Select zip“, installate, riavviate e siete pronti.

