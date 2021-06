codice sconto oneplus 8 pro

Dopo gli sconti pazzi in occasione del lancio della serie 9, si torna a parlare dell'ex top di gamma della compagnia cinese e ci sono buone nuove per tutti quelli che aspettavano ulteriori ribassi. OnePlus 8 Pro scende al prezzo minimo storico grazie al nuovo codice sconto di Banggood e si tratta sia della versione maggiorata da 12/256 GB che di quella “base” da 8/128 GB.

Aggiornamento 09/06: riportiamo due nuovi coupon per entrambi i tagli di memoria, con nuovi prezzi ribassati.

OnePlus 8 Pro da 8/128 GB e 12/256 GB scende al minimo storico con questo codice sconto

Con il lancio della nuova gamma c'era da aspettarsi un ribasso per i modelli precedenti e ovviamente tutti gli occhi sono puntati sull'ex top OnePlus 8 Pro. Il flagship è disponibile in offerta sia nella sua incarnazione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage che nella variante standard da 8/128 GB. Per chi avesse bisogno di un ripasso, ricordiamo che il dispositivo è dotato del supporto al 5G grazie allo Snapdragon 865, monta un display Fluid AMOLED da 6.78″ Quad HD+ con refresh rate a 120 Hz ed è dotato di una batteria da 4.510 mAh con ricarica rapida da 30W e wireless da 30W. Insomma… un vedo gioiello anche distanza di un anno dal debutto!

Grazie al nuovo codice sconto di Banggood OnePlus 8 Pro scende ad un prezzo super: di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box in basso, provate a disattivare AdBlock.

