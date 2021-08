Xiaomi “costretta” a rimuovere la modalità antifurto di Mi MIX 4: ecco perché

A pochi giorni dal debutto del nuovo Xiaomi Mi MIX 4 arriva la doccia fredda per gli utenti cinesi desiderosi di provare con mano le tante funzionalità del dispositivo: purtroppo dovranno fare a meno della funzione di antifurto avanzato, una delle novità più interessanti ma che purtroppo Xiaomi è stata “costretta” a rimuovere.

Niente modalità antifurto e anti-smarrimento per Xiaomi Mi MIX 4

Prima di proseguire è bene ricordare il funzionamento di questa novità. Presentato durante l'evento di lancio di Xiaomi Mi MIX 4, il nuovo sistema antifurto e anti-smarrimento della MIUI si è posto fin da subito come una soluzione efficace sotto tutti i punti di vista (forse anche troppo efficace). Il metodo si basa su tre parametri: è impossibile spegnere il dispositivo senza inserire il PIN, è impossibile disconnetterlo alla rete grazie al supporto eSIM e l'inserimento di una SIM non riconosciuta crea problemi di incompatibilità a meno che lo smartphone non sia stato sbloccato.

Purtroppo la casa di Lei Jun è stata costretta a rimuovere questa funzionalità (anche se è ancora riportata nel sito ufficiale cinese, in basso trovate uno screen tradotto). Il sistema di localizzazione del dispositivo anche senza SIM inserita (grazie all'ausilio della eSIM integrata) andrebbe in contrasto con la normativa cinese dato che questo particolare tipo di tecnologia non è stato approvato per i dispositivi di telefonia.

Per questo motivo l'azienda si è scusata con gli utenti su Weibo ed ha annunciato la rimozione della feature. Comunque nulla vieta che in un futuro a breve termine questa novità possa essere approvata e, di conseguenza, reintrodotta tramite aggiornamento software.

Volete sapere di più sul nuovo top di gamma della serie MIX? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento. E se invece puntate a mettere le mani sul dispositivo, ecco tutti i dettagli su dove comprare Mi MIX 4!

