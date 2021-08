OPPO annuncia una nuovo evento “fotografico”: che cosa ci aspetta?

L'annuncio del nuovo evento di OPPO di arriva dal VP e capo della divisione Ricerca & Sviluppo indiana ma purtroppo non vengono svelati dettagli precisi. Il post pubblicato su Twitter fa riferimento a “qualcosa di eccitante”, in grado di trasformare per sempre l'esperienza della fotocamera per smartphone. Un'esagerazione o qualcosa di più? Che cosa bolle in pentola?

OPPO fissa un appuntamento per il 19 agosto: cosa aspettarci

We've been working very hard to revolutionize mobile cameras forever. #OPPOHumans, any guesses on what's coming up? https://t.co/qpPf3IPpXR — OPPO India (@OPPOIndia) August 13, 2021

L'immagine che accompagna il tweet ci mostra uno scorcio di colori sullo sfondo e ci fa venire in mente qualcosa di simile alla tecnologia vista a bordo dell'ultimo flagship di OPPO, Find X3 Pro (con colore totalmente in 10 bit, sia per schermo che fotocamera).

Tuttavia, al di là dei nostri voli pindarici esiste un'altra possibilità: a inizio agosto OPPO ha presentato la fotocamera sotto al display di nuova generazione, una soluzione che fa un gigantesco passo in avanti rispetto a quanto visto in precedenza. Mentre il profilo Twitter ufficiale Global di OPPO riporta l'annuncio di questa novità (il 4 agosto), sul profilo della divisione indiana manca qualsiasi accesso. Che si tratti della presentazione della nuova tecnologia Under-Screen Camera? Comunque suona strano che OPPO annunci una novità così importante in tutto il mondo e si dimentichi di uno dei mercati più golosi del globo, quindi potrebbe anche essere davvero qualcosa di inedito. Dita incrociate!

Purtroppo non resta che attendere il 19 agosto per saperne di più, a meno che nei prossimi giorni non arrivi qualche altra informazione ufficiale (o dei leak riguardo l'evento).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu