Redmi Note 8T si aggiorna in Europa ad Android 11 | Download

Buone notizie per tutti i possessori di Redmi Note 8T: no, niente MIUI 12.5 per il momento, ma arriva l'aggiornamento ad Android 11. Bisognerà pazientare ancora per il roll-out del major update MIUI, ma nel frattempo il team software Xiaomi si sta occupando del rilascio dell'ultimo firmware del robottino verde. Un aggiornamento che potrebbe sorprendere alcuni, dato che fino a tempo fa la serie Redmi era solita ricevere un solo major update Android.

L'aggiornamento ad Android 11 arriva anche su Redmi Note 8T

Redmi Note 8T, infatti, venne rilasciato a fine 2019 con l'allora Android 9.0 Pie, per poi essere aggiornato nel 2020 ad Android 10. E con questo nuovo aggiornamento ad Android 11 si conclude il ciclo di aggiornamenti Android, a meno di incredibili sorprese. Tuttavia, attenzione perché l'aggiornamento in questione è ancora in fase Stable Beta, perciò significa che sta venendo rilasciato ai Mi Pilot. Qualora i beta tester non riscontrassero bug degni di nota, allora la stessa ROM verrà rilasciata pubblicamente. Si tratta della build V12.0.2.0.RCXEUXM, perciò parliamo della MIUI 12 EEA per l'Europa. Qualora non voleste attendere, potete scaricarla ed installarla manualmente (a vostro rischio e pericolo):

