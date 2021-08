Redmi 9T si aggiorna ad Android 11 | Download

Si accorcia la lista degli smartphone che devono ancora ricevere Android 11, adesso che Redmi 9T si sta aggiornando. Oltre al modello base Redmi 9, il major update Android deve ancora arrivare su Redmi 9C, 9A e 9AT. Piano piano Xiaomi sta portando l'ultima versione del robottino verde anche sui modelli più tipicamente low-cost, come nel caso proprio di Redmi 9T. Ricordiamo che l'entry-level di casa Xiaomi venne presentato al pubblico ad inizio anno, debuttando sul mercato con Android 10 e MIUI 12.

L'aggiornamento ad Android 11 arriva anche per Redmi 9T

Niente da fare, però, per il major update MIUI, dato che l'aggiornamento ad Android 11 per Redmi 9T è sempre basato su MIUI 12. Comunque, il major update in via di roll-out riguarda la build V12.0.1.0.RJQMIXM, quindi parliamo della release Global. Niente Stable Beta, quindi: si passa direttamente alla Stabile, ma niente ancora per l'Europa, anche se non dovrebbe mancare più molto. Quando sarà disponibile, non tarderemo a farvelo sapere.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu