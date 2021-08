Xiaomi presenta il primo robot aspirapolvere Mijia che si svuota da solo

Nel corso dei mesi vari produttori collegati alla casa di Lei Jun – come Roborock, Dreame e Viomi – hanno lanciato robot aspirapolvere in grado di svuotarsi da soli. Stavolta tocca a Xiaomi Mijia presentare la sua soluzione: si tratta dell'aspirapolvere e lavapavimenti Collecting Robot, il primo del brand equipaggiato con una dock di svuotamento.

Xiaomi Mijia Collecting Robot: tutto sul nuovo robot aspirapolvere con dock di svuotamento

Design e caratteristiche

Dopo l'ultimo Robot 2 – caratterizzato dal solito design minimale ed un'anima più “economica” – la casa cinese ha lanciato il nuovo Xiaomi Mijia Collecting Robot, il quale introduce per la prima volta la dock di svuotamento. Come ogni novità in salsa Xiaomi, non poteva che trattarsi di una soluzione di tutto rispetto: elegante, potente ed utile. Lo stile ricalca il solito look del brand, ma introduce un'elegante colorazione nera (anche per la dock). A proposito della stazione di svuotamento, si tratta di un modulo da 4 litri, con una potenza di aspirazione di 16.500 PA: una volta che il sacchetto interno è stato riempito con lo sporco basterà rimuoverlo e sostituirlo.

Il robottino è dotato di una potenza di 3.000 PA e quattro modalità di aspirazione. Grazie alla tecnologia S-Cross 3D il rilevamento degli ostacoli diventa ancora più preciso e permette di distinguere non solo mobili e pareti, ma anche piccoli oggetti. La batteria è un'unità da 5.200 mAh, in grado di offrire un'autonomia fino a 240 mq. Non mancano la connettività Wi-Fi ed i controlli smart.

Xiaomi Mijia Collecting Robot – Prezzo e disponibilità

Il prezzo del nuovo Xiaomi Mijia Collecting Robot con dock di svuotamento è di circa 391€ al cambio attuale (ossia 2.999 yuan); per ora il dispositivo è acquistabile solo in patria ma non appena ci saranno novità per noi occidentali, provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

