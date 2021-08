Realme GT Master avrà una riedizione con ricarica MagDart?

Se si parla di ricarica rapida, la “next big thing” sarà la ricarica wireless magnetica, sulla scia di quanto introdotto per la prima volta da Apple con il suo MagSafe. Ma se ci si sposti sul mondo Android, ecco che è Realme ad aver messo per prima la bandiera su questo pianeta con la presentazione di Realme Flash. È a tutti gli effetti il primo smartphone Android con una ricarica di questo tipo, per quanto non sia ancora chiara se e quando avverrà la sua commercializzazione. Probabilmente l'azienda ha affrettato i tempi per essere la prima ad annunciare la sua tecnologia MagDart, ma senza essere pronta a produrla su larga scala.

La tecnologia MagDart potrebbe fare capolino anche su Realme GT Master

Anche per questo, ci si interroga su quale sarà effettivamente il primo smartphone Realme con MagDart ad essere messo in vendita. Sarà effettivamente Realme Flash o questo rimarrà una sorta di concept phone? È ancora presto per saperlo con certezza, ma intanto in rete sono comparse delle immagini che gettano ancora più confusione in merito. Nelle foto dal vivo vediamo una versione inedita di Realme GT Master Edition dotata proprio di supporto MagDart.

Le immagini ci mostrano un Realme GT Master Edition alle prese con la ricarica MagDart, sia con la MagDart PowerBank che con i due caricatori magnetici da 15W e da 50W. Sappiamo che la 4.500 mAh di Realme Flash si carica in 90 minuti a 15W e 45 minuti a 50W, quindi la 4.300 mAh di GT Master Edition dovrebbe metterci ancora meno.







È ovvio che Realme voglia espandere il supporto alla sua ricarica wireless magnetica a più dispositivi, ma potrebbe farlo su uno già esistente? Fra l'altro, a breve Realme GT Master Edition arriverà anche in Italia (così come in India). Tuttavia, è forse implausibile che a noi tocca una versione con MagDart al contrario del mercato madre della Cina. Probabilmente anche questo Realme GT Master Edition si tratta solamente di un concept che non vedrà la luce del giorno. Vedremo se Realme mi smentirà.

