OnePlus sta per lanciare il suo smartphone pieghevole?

Il discorso pieghevoli è stato liquidato dal CEO di OP un po' di tempo fa, con un secco no. Secondo il dirigente non è ancora tempo per questa tipologia di smartphone e pare proprio che OnePlus non sia interessata a produrre (per ora) un dispositivo pieghevole. Ma sarà davvero così? Il breve teaser condiviso dalla casa cinese in queste ore lascia pensare il contrario.

OnePlus anticipa il debutto di uno smartphone pieghevole: sarà davvero così?

La clip dura davvero poco, quanto basta per mostrare quello che dovrebbe essere uno smartphone pieghevole a marchio OnePlus. Il misterioso evento è fissato per le 16 di oggi, mercoledì 11 agosto. Ma davvero è in arrivo un super flagship inedito per la casa cinese? Diciamo la nostra: probabilmente no, si tratta di uno scherzo. Infatti alla stessa ora si terrà l'evento di Samsung dedicato alla nuova generazione di pieghevoli Z Fold 3 e Z Flip 3. Inoltre l'account Twitter che ha postato la clip è quello USA, quello con meno utenti rispetto al principale.

Insomma, perché non dare una maggiore risonanza al debutto di uno smartphone pieghevole? Altro dato importante riguarda la totale assenza di leak e indiscrezioni al riguardo, nemmeno un render fasullo trapelato nei giorni precedenti. Di certo è possibile lanciare una novità a sorpresa, ma pare strano che un dispositivo di questa portata non abbia avuto il minimo spazio. Vedremo cosa accadrà oggi alle 16: non appena ci saranno novità aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

