POCO X3 NFC si aggiorna alla MIUI 12.5 | Download

Buone notizie per tutti i possessori di POCO X3 NFC: l'aggiornamento alla MIUI 12.5 è giunto alle porte. POCO non è certamente il sub-brand più reattivo negli aggiornamento, ma piano piano tutti i dispositivi compatibili stanno venendo aggiornati. Fra questi compare anche POCO X3 NFC, che venne lanciato a settembre 2020 con la allora MIUI 12 su base Android 10. Entrambe le componenti software stanno venendo aggiornate: non soltanto la MIUI, che dalla versione 12 passa alla 12.5, ma anche la versione del robottino verde.

POCO X3 NFC riceve l'aggiornamento con l'ultima MIUI 12.5

Introdotto con la MIUI 12 Beta, Android 11 fa finalmente il suo debutto con l'aggiornamento della MIUI 12.5 per POCO X3 NFC. Per il momento è disponibile la build MIUI 12.5 Global, con la build V12.5.1.0.RJGMIXM. Tuttavia, anche in questo caso si tratta di un update Stable Beta, pertanto ufficialmente destinato unicamente ai Beta Tester. Qualora non venissero rilevati bug degni di nota, la stessa ROM verrà rilasciata pubblicamente via OTA a tutti gli utenti. Fino a quel momento, potete effettuare comunque l'installazione manuale (a vostro rischio e pericolo).

In alternativa, potete affidarvi al porting ufficioso delle custom ROM Xiaomi.eu.

MIUI 12.5 Changelog

Sistema La risposta ai gesti è ora istantanea Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. MIUI diventa più leggera, veloce e durevole. Aggiornate le patch di sicurezza Android a maggio 2021. Aumentata la sicurezza di sistema.

Note Novità – Componi mappe mentali con strutture complesse. Novità – Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Novità – Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Novità – Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Novità – Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. Novità -I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Note completamente nuove.

Xiaomi Cloud Novità – Le informazioni sulla posizione ora possono essere segnalate automaticamente prima che il dispositivo venga spento.



