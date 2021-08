OnePlus anticipa i Saldi autunnali sullo store ufficiale e su Amazon

Con l'estate che finisce e con il ritorno alle proprie attività, c'è anche bisogno di rinnovare la propria tecnologia. E se questa nuova tecnologia è OnePlus, allora assume tutta un'altra caratteristica. Ancor di più se OnePlus avvia la promozione “Saldi Autunnali” con offerte su tanti smartphone sia sullo store ufficiale, sia su Amazon.

Saldi Autunnali OnePlus: tutti gli smartphone in offerta

La prima parte della promozione è dedicata alle offerte sullo store ufficiale OnePlus, che vede in sconto davvero importante fino a 400€ su OnePlus 8 Pro, con il marsupio del brand in omaggio, oltre a OnePlus 8T con 110€ di sconto e la possibilità di ottenere OnePlus Buds/Buds Z/Marsupio in sconto del 50%. Oltre a ciò, potete acquistare gli ultimi OnePlus 9 e 9 Pro con uno sconto di 50€, sempre con il marsupio in omaggio. Inoltre, se siete interessati ai dispositivi della serie Nord, incluso il primo Nord e i recenti OnePlus Nord 2 e OnePlus Nord CE, sono in bundle con offerte come blind box scontati e marsupi OnePlus in omaggio. La promozione è valida dal giorno 27 agosto 2021.

Se invece volete acquistare prodotti OnePlus su Amazon, fino al 7 settembre 2021 troverete OnePlus 8 Pro in offerta sempre con fino a 400€ di sconto, OnePlus 8 scontato fino a 300€ e 8T fino a 150€. In più, sconto di 150€ su Nord N10 e 100€ sulla serie OnePlus 9, mentre OnePlus Nord viene scontato fino a 100€ e fino a 50€ il Nord CE. Per poterli acquistare, vi lasciamo la pagina principale del brand proprio su Amazon a questo link.

Se volete conoscere meglio i prodotti, vi lasciamo le recensioni dei modelli 9 Pro e Nord 2, così da non perdervi la nostra opinione sul tali dispositivi e farvene una vostra prima di acquistarli.

