OnePlus 6 e 6T ricevono OxygenOS 11 e Android 11: novità e download

A distanza di una manciata di giorni dall'ultima versione Beta, OnePlus 6 e 6T ricevono finalmente il tanto atteso aggiornamento alla OxygenOS 11, ovviamente su base Android 11: di seguito trovate tutte le novità che sono state implementate, insieme ai link per il download.

OnePlus 6 e 6T: arriva l'aggiornamento alla OxygenOS 11 Stabile con Android 11 | Download

Ecco tutte le novità che vengono introdotte dalla OxygenOS 11 – basata su Android 11 – a bordo di OnePlus 6 e 6T, grazie al changelog completo.

Sistema Aggiornamento alla versione OxygenOS 11 Il nuovo design visivo dell'interfaccia utente offre un'esperienza più confortevole con varie ottimizzazioni dei dettagli

Fotocamera Aggiornata l'interfaccia utente della fotocamera e ottimizzato alcuni dei percorsi delle funzioni per offrire un funzionamento più conveniente

Tema Scuro Aggiunto il tasto di scelta rapida per il Tema Scuro, abbassa la tendina dei Quick Settings per abilitarlo Supportata l'attivazione automatica e la personalizzazione dell'intervallo di tempo

Game Space Toobox di gioco con switch per la modalità Fnatic. Ora puoi scegliere tre modalità di notifica: solo testo, avvertimento e blocco, solo per la tua esperienza di gioco coinvolgente Funzione di risposta rapida per Instagram, Whatsapp e Telegram (abilitala scorrendo verso il basso dagli angoli in alto a destra / sinistra dello schermo in modalità di gioco) Funzione di prevenzione del tocco errato aggiunta. Abilitalo, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, fai clic e verrà visualizzata la barra delle notifiche

Shelf Nuovo design dell'interfaccia, ora è più chiara Aggiunto widget Meteo, effetto di animazione più intelligente

AOD Arrivo dello stile Insight per l'orologio Funzione Canvas che porta in display Ambient l'immagine wireframe della schermata di blocco

Modalità scura Scorciatoia per l'attivazione della modalità scura Gestione automatica in base ad una programmazione



Come scaricare la OxygenOS 11 con Android 11 per OnePlus 6 e 6T

Nel momento in cui scriviamo il rilascio della OxygenOS 11 con Android 11 per OnePlus 6 e 6T è già partito, seppur in maniera incrementale. Ciò vuol dire che non tutti lo riceveranno a stretto giro e bisognerà pazientare fino a che l'aggiornamento faccia il suo corso. In alternativa è possibile installare manualmente il nuovo firmware per il vostro smartphone effettuando il download della ROM dal nostro articolo dedicato.

