OnePlus 6 e 6T ricevono la OxygenOS 11 Open Beta 3 | Download

A distanza di qualche giorno dalla Open Beta 2, il duo composto da OnePlus 6 e 6T sta ricevendo l'aggiornamento alla OxygenOS 11 Open Beta 3. Con il precedente release, il team OxygenOS ha pensato all'ottimizzazione di surriscaldamento, stabilità, fotocamera e connettività. A questo giro, invece, le migliorie riguardano la durata della batteria, la fluidità di alcune app e altre piccole accortezze.

OxygenOS 11 si avvicina su OnePlus 6 e 6T con la Open Beta 3

Ecco il changelog completo:

Sistema Ottimizzato il meccanismo di gestione dei processi in background per migliorare l'autonomia Migliorata la fluidità della riproduzione dei video YouTube Migliorata la stabilità di sistema e risolti alcuni problemi noti

Connettività Risolto il problema di impossibilità di abilitare il VoWiFi

Gestione lavoro-vita Risolto il problema del mancato funzionamento quando lo schermo era bloccato



Se avete uno fra OnePlus 6 e 6T e fate già parte del programma Beta, allora dovreste ricevere in questi giorni la notifica per l'aggiornamento via OTA. Se invece voleste fare l'installazione manuale, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato con il link al download.

