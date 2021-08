Recensione Cubot ID206: Alexa sul polso è alla portata di tutti

Gli Smartwatch sono ormai un must have per quasi tutti gli appassionati e proprio per questo, nel corso degli ultimi anni in molti si sono cimentati nel settore, proponendo le proprie varianti dei wearable. Oggi vi racconteremo l’esperienza d’uso del nuovo Cubot ID206, un dispositivo che nasconde una sorpresa molto interessante, visto anche il prezzo a cui è proposto: l’integrazione completa, in italiano, con l’assistente vocale Alexa.

Contenuto della confezione

Lo smartwatch si presenta in una confezione decisamente anonima, al suo interno troviamo, semplicemente, il dispositivo con l’alimentatore dedicato. Non mancano le istruzioni con il QR Code per effettuare il download dell’app.

Design e qualità costruttiva

Esteticamente, lo smartwatch di Cubot, non restituisce nulla di nuovo. Ci troviamo di fronte all’ormai sdoganato design in stile Apple Watch. Linee già viste quindi, che tuttavia non dispiacciono grazie anche ad un ampio display che cattura l’attenzione. Il dispositivo monta una cassa in policarbonato che conferisce una certa leggerezza, pur conservando dimensioni importanti.

Dal punto di vista costruttivo, quindi, non abbiamo grosse criticità da segnalare, oltre al feedback non ottimale restituito dai materiali utilizzati: un compromesso accettabile visto il prezzo a cui è proposto il prodotto. Per finire, troviamo un cinturino da 22 mm, con aggancio classico, che potrà essere sostituito con qualsiasi cinturino compatibile.

Display

Ci troviamo di fronte ad un’unità TFT LCD da 1.69” con risoluzione 240 x 280 pixel. La prima sensazione che abbiamo è di certo quello di un display molto luminoso (con luminosità regolabile), ma non particolarmente ricco di dettagli e con una saturazione elevata che tende a falsare, talvolta, i colori.

Avrete quindi un’ottima visibilità sotto anche sotto la luce diretta del sole, anche se la qualità restituita non sarà delle migliori. Come tutti gli smartwatch, anche il dispositivo di Cubot offre un ventaglio piuttosto ampio di quadranti, ed è possibile accedere al display tramite il tasto posto sulla ghiera oppure sfruttando il movimento del polso.

Autonomia

Lo smartwatch di casa Cubot vanta una batteria da 300 mAh che, vista l’assenza dell’Always-on-display e di una risoluzione non eccelsa, riesce a garantire una buona autonomia. Le stime, in termini di autonomia, sono di circa 8 giorni, che diventano 10 nel caso di un utilizzo più blando. La ricarica, invece, avviene tramite l’alimentatore proprietario ed impiega circa 2 ore per caricare completamente il wearable.

Esperienza d’uso, funzionalità ed Alexa

Lo smartwatch funziona sfruttando l’applicazione proprietaria VeryFit, disponibile sia per Android che per iOS. L’app in questione offre la possibilità di tener traccia di allenamenti, andamento quotidiano, tracciabilità del battito cardiaco ed ossigenazione nel sangue: i sensori presenti all’interno, tra cui il GPS, permettono di monitorare 14 differenti sport.

Allo stesso tempo, tramite la configurazione via app è possibile ricevere notifiche e telefonate. Questa funzionalità, però, rimane particolarmente limitata in quanto non sarà possibile abilitare le notifiche per tutte le app possedute sullo smartphone, bensì soltanto per un ventaglio “limitato”, tra cui – ad esempio – non compare Spark ed altre molto utilizzate. La connettività – poi – non è sempre fluida e costante. Durante l’utilizzo del dispositivo, infatti, mi è capitato in più occasioni di dover aprire nuovamente l’app per effettuare il pairing.

La vera “chicca” di questo wearable economico, però, rimane la presenza dell’assistente vocale Alexa. Dopo aver effettuato l’accoppiamento con l’app Alexa presente sul vostro smartphone, infatti, vi basterà effettuare uno swipe verso destra per far sì che lo smartwatch vi ascolti. In questo modo potrete utilizzare il dispositivo come un terminale di Alexa in tutto e per tutto: avrete la possibilità di controllare i vari device smart a distanza, fare domande ad Alexa e quant’altro. Sarà direttamente lo smartwatch a rispondervi dal display, rispondendo con poche righe di testo alle azioni impartite.

Smartwatch Cubot ID206 – Conclusioni

Il panorama degli smartwatch low cost è ricchissimo e, su questa fascia di prezzo troviamo dispositivi anche più completi. Tuttavia questo Cubot ha un plus non da poco: la presenza di Alexa. Potrebbe essere un’ottima scelta proprio per quella fetta di pubblico che desidera avere questa comodità al proprio polso, senza spendere troppo per uno smartwatch, considerando che grazie al coupon proposto in basso, potrete acquistarlo a poco più di 30€. Siete tra questi? Allora il Cubot ID206 potrebbe fare al caso vostro.

