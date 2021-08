Xiaomi Mi MIX 5 potrebbe essere il primo a caricarsi a 200W

In questi giorni i riflettori sono tutti puntati verso Mi MIX 4, ma in rete già si fanno strada indiscrezioni legate al futuro Xiaomi Mi MIX 5. Ovviamente sul prossimo capitolo della saga Mi MIX non sappiamo ancora nulla in termini estetici. Ora che Xiaomi ha raggiunto il traguardo della fotocamera sotto allo schermo, cosa succederà? Ci sarà un nuovo modello con questa tecnologia ottimizzata ulteriormente o ci sarà di nuovo una pausa come accaduto dopo Mi MIX 3? Secondo le indiscrezioni, la vera novità di un prossimo Mi MIX 5 non sarebbe tanto nel suo essere full screen, quanto nel suo impianto tecnico.

Xiaomi prepara la produzione della ricarica 200W: che sia Mi MIX 5 il primo?

Dopo Mi 10 Ultra, Xiaomi Mi MIX 4 ha riportato sul mercato quella ricarica rapida a 120W che permette di mandare la batteria al 100% in soli 15 minuti. E gli addetti ai lavori puntano così a Xiaomi Mi MIX 5 come possibile esponente della sua evoluzione, cioè della ricarica HyperCharge a 200W vista negli scorsi mesi. Da quando ha lanciato Mi 9 Pro, Xiaomi si è dimostrata in prima linea quando si parla di evolvere e rivoluzionare il settore della ricarica rapida. Basti pensare alla tecnologia Mi Air Charge, in grado di caricare uno smartphone senza che ci sia contatto fisico con il dispositivo di ricarica, anche a distanza di metri.

Per quanto riguarda la Xiaomi HyperCharge, non dovremmo ancora vederla nel 2021, dato che i piani di produzione su larga scala sono previsti per giugno 2022. Ciò significa che si salterebbe la serie Mi 12, in arrivo a cavallo fra 2021 e 2022, per andare direttamente ai top di gamma di generazione successiva. Ed ecco che Xiaomi Mi MIX 5 cadrebbe a fagiolo, sia come tempistiche, sia perché evolverebbe la 120W di Mi MIX 4. Si è parlato anche di ricarica wireless a 120W, ma per quella bisognerebbe aspettare ancora tempo.

La tecnologia Xiaomi HyperCharge permette di sfruttare la potenza a 200W per caricare una 4.000 mAh del 50% in soli 3 minuti, arrivando al 100% in 8 minuti. Per l'occasione, Xiaomi ha ribadito di aver lavorato a 40 misure di protezione per renderla una ricarica sicura, oltre ad assicurare una longevità di un certo tipo. Si parla di un 80% di vita residua della batteria per 800 cicli di ricarica.

