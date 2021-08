Huawei prova la tattica degli smartphone ricondizionati

Huawei non naviga in buone acque. O meglio, la divisione mobile di Huawei, perché i risultati finanziari degli ultimi mesi ci parlano di una società ancora in salute. Certo è che il crollo nel mercato degli smartphone ha significato un brutto colpo per la società, sia in termini mediatici che economici. Per quanto siano stati da poco presentati P50 e P50 Pro, l'impressione è che l'azienda sia fuori dai giochi quando si parla di mercato telefonico. Proprio per questo, sono nate indiscrezioni che la vedrebbero in fase di valutazione della vendita di smartphone di altre compagnie. Per il momento rimangono voci di corridoio, mentre è ufficiale che la compagnia abbia iniziato a vendere smartphone ricondizionati.

Huawei inizia a vendere smartphone ricondizionati sul suo store ufficiale

La notizia arriva direttamente da vMall, lo store ufficiale di Huawei in Cina. Navigando al suo interno, si può notare la presenza di alcuni modelli di smartphone venduti anche in versione ricondizionata. Sembrerebbe trattarsi della prima volta che Huawei venda degli smartphone usati, i quali vengono trattati di conseguenza, cioè offrendo 1 anno di garanzia e sostituendo la batteria con un'unità nuova.

Prendendo ad esempio Huawei Mate 30 Pro 5G, il costo scende dai 6.399 yuan (840€) richiesti per la versione nuova a 5.399 yuan (709€) per quella ricondizionata. Un'offerta che potrebbe rivelarsi allettante per coloro che vogliono un top di gamma 5G ad un prezzo non eccessivo, per quanto non di ultimissima generazione. Ma di modelli ricondizionati ce ne sono altri, come Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 40 5G, P30 e P30 Pro.

Ma è altrettanto evidente che questa sia una mossa che aiuterà Huawei a compensare la penuria di smartphone che l'affligge dal post-ban USA. Specialmente smartphone 5G, in quanto è impossibilitata a produrne di nuovi non avendo più Kirin 5G a disposizione e non avendo le licenze per acquistarle da Qualcomm o MediaTek. Se la famiglia Huawei P50 è stata presentata in versione 4G, è questo il motivo. Inoltre, viene fatto notare che ultimamente il mercato dell'usato Huawei aveva visto un innalzamento dei prezzi, specie per i modelli 5G. Anche per questo, Huawei ha deciso di prendere due piccioni con una fava, accaparrandosi anche questa fetta di mercato.

