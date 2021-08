OnePlus Nord 2 convince DxOMark e si avvicina alla top 10

Dopo aver visto all'opera il suo “fratello maggiore“, ecco che anche OnePlus Nord 2 è stato sottoposto al test di rito della fotocamera da parte di DxOMark. Un test interessante, visto che parliamo di uno smartphone che si inserisce nella delicata categoria dei medio di gamma con ambizioni da top di gamma. E lo si nota proprio nel comparto fotografico, dove ritroviamo lo stesso Sony IMX766 visto a bordo di top di gamma quali OnePlus 9 Pro, OPPO Find X3 Pro, Honor Magic 3 Pro e iQOO 8 Pro.

DxOMark ci dice la propria sulla fotocamera di OnePlus Nord 2

Ma prima di avanzare con i dettagli, partiamo con i dettagli del comparto hardware della fotocamera di OnePlus Nord 2:

Sensore da 50 MP f/1.88, pixel da 1,0 µm, PDAF, OIS

f/1.88, pixel da 1,0 µm, PDAF, OIS Grandangolare da 8 MP f/2.25, FoV di 119°

f/2.25, FoV di 119° Monocromo da 2 MP f/2.4

Se già il primo Nord si era dimostrato soddisfacente, anche OnePlus Nord 2 non delude le aspettative. I suoi assi nella manica sono la qualità dell'esposizione e la messa a fuoco, ottenendo un punteggio complessivo di 116 punti che si avvicina alla top 10. Dimostra un ampio range dinamico, colori vivaci e piacevoli, ma non eccelle nella quantità di dettaglio catturato, così come in fase notturna. Quando c'è poca luce, si nota una tendenza a sottoesporre le foto e la conseguenza è una certa quantità di rumore visibile nell'immagine.





















Passando al lato video, OnePlus Nord 2 ha un punteggio di 105 punti grazie a punti forti come bilanciamento del bianco e resa cromatica, così come l'esposizione del soggetto e il livello di dettaglio. Allo stesso tempo, ci sono aspetti migliorabili come l'instabilità dell'esposizione, il rumore dell'immagine e i pochi dettagli quando c'è poca luce.

Ecco la top 10 (invariata) dei miglior camera phone per DxOMark:

144 – Huawei P50 Pro 143 – Xiaomi Mi 11 Ultra 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – Xiaomi Mi 10 Ultra, ASUS Snapdragon Insiders 132 – Huawei P40 Pro 131 – OPPO Find X3 Pro, vivo X50 Pro+ 130 – iPhone 12 Pro Max 128 – iPhone 12 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, vivo X60 Pro+ 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 125 – Honor 30 Pro+

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu