Honor recupera quote in Cina e guarda al mercato Global

Da quando è diventata una società indipendente, Honor ha rapidamente recuperato la sua quota di mercato in Cina. Secondo i dati mensili Market Pulse di Counterpoint, la quota di mercato cinese della compagnia è balzata all'8,4% durante il mese di giugno dal 5,1% di gennaio. L'attuale slancio di crescita sembra abbastanza forte, dato che le vendite dell'azienda sono aumentate del 38,9% a maggio e del 27,5% a giugno.

I risultati di Honor: crescono le quote di mercato e le vendite di smartphone in Cina

Come si evince anche dal grafico che vediamo in alto, dalla separazione da Huawei il brand cinese è riuscito a recuperare terreno dimostrando ancora una volta le sue capacità. Sia come brand dipendente che come entità autonomia Honor è in grado di affrontare le sfide che gli vengono poste di fronte ogni volta. La crescita in Cina è alimentata di certo da tutta una serie di fattori; la nuova Honor è in grado di coprire le operazioni end-to-end, dalla ricerca e sviluppo, la catena di approvvigionamento, la produzione, le vendite, il marketing, il servizio e la finanza. Questo gioca un ruolo vitale per il forte ritorno del brand in Cina. In un periodo di tempo molto breve, l'azienda ha rapidamente ristabilito oltre 30 partnership strategiche con alcuni dei migliori fornitori del mondo. Le sue forti capacità di R&D e una continua attenzione allo sviluppo di tecnologie all'avanguardia aiuteranno di certo l'azienda a rimanere competitiva al suo ritorno sul mercato globale.

A proposito del mercato internazionale, dopo il debutto della serie 50 in Cina (con vendite record di 500 milioni di yuan nel primo minuto del suo lancio), la compagni asiatica è pronta a tornare anche a livello Global e lo farà con il prossimo Honor Magic 3, in arrivo il 12 agosto. L'azienda si è dedicata a sfruttare la potenza delle tecnologie AI fin dal debutto del primo Magic, nel 2016. Il nuovo Magic 3, alimentato dal chipset Snapdragon 888+ di Qualcomm, scatenerà ulteriormente le possibilità del 5G e delle tecnologie AI per offrire un'esperienza mobile ed una fotocamera al top.

