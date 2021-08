VerificaC19: l’app per verificare il Green Pass arriva su Huawei AppGallery

In concomitanza con l'obbligo di portare con sé il Green Pass per accedere a determinati luoghi arriva su Huawei AppGallery l'app per gli esercenti: ecco come fare per avere VerificaC19 a bordo del proprio smartphone del brand cinese.

Huawei AppGallery dà il benvenuto all'app per la verifica del Green Pass, VerificaC19

A partire da oggi, 6 agosto, scatta l'obbligo di esibire il Green Pass per accedere ad alcune attività e di conseguenza la necessità di uno strumento digitale di controllo per gli esercenti. Per questo motivo Huawei annuncia l'arrivo di VerificaC19 sullo store AppGallery, il marketplace ufficiale del brand. Per chi si fosse perso qualche dettaglio, VerificaC19 è l'app ufficiale del governo italiano per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell'autenticità delle “Certificazioni verdi COVID-19”, il cosiddetto GreenPass.

In particolare, l'app consente agli operatori incaricati la verifica della validità del GreenPass attraverso la lettura del QR Code del certificato effettuando una verifica in modalità offline, ovvero senza invocare un servizio di un sistema remoto nel momento in cui viene utilizzata e senza memorizzare o comunicare a terzi le informazioni scansionate. Ciò avviene effettuando un accesso al backend della piattaforma nazionale “DGC”, dove sono disponibili tutte le chiavi pubbliche utilizzate per firmare i Green Pass emessi a livello europeo.

Come avere l'app VerificaC19 con Huawei AppGallery | Download

Volete sapere come avere l'app VerificaC19 sul vostro smartphone Huawei grazie ad AppGallery? Qui sotto trovate il link al download direttamente dallo store del brand: non dovete far altro che cliccare sul pulsante per essere reindirizzati alla pagina dell'app e scaricarla a bordo del dispositivo.

VerificaC19 | AppGallery | Download

