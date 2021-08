Xiaomi Magic Control: in arrivo il controller UWB per smart TV

L'azienda cinese ha appena registrato il marchio Xiaomi Magic Control, un nome che ci riporta alla mente un gadget precedente e che potrebbe celare un accessorio molto simile, in arrivo nei prossimi mesi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa novità!

Aggiornamento 06/08: nuove informazioni ci svelan cosa sarà questo nuovo Xiaomi Magic Control Bridge. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Xiaomi Magic Control è il nome di uno dei prossimi gadget del brand

Quindi, se il nome del nuovo dispositivo del brand cinese vi suona familiare è per un motivo molto semplice: Xiaomi Magic Control ricorda tantissimo Magic Controller o Magic Cube, un altro dispositivo della casa di Lei Jun lanciato un bel po' di tempo fa. Si tratta di uno smart controller in grado di gestire fino a 6 tipi differenti di dispositivi, tra cui lampade, switch e altri accessori IoT. Passando al nuovo marchio registrato, purtroppo il documento non rivela l'applicazione precisa del prodotto; inoltre è ancora in attesa di approvazione e per ora risulta solo “depositato”.

Nonostante i dubbi, pensare ad un Magic Control di Xiaomi non può non far venire in mente proprio un nuovo smart controller dedicato ai prodotti domotici. Vista l'importanza sempre crescente del settore IoT per la compagnia cinese era solo questione di tempo prima di vedere sugli scaffali una novità di questo tipo.

Ricordiamo che il cubo magico aveva non solo un design caratteristico, ma anche l'utilizzo era particolare: per attivare delle azioni si poteva ruotare di 90/180°, scuotere, pigiare il prodotto o fare doppio tap su una delle facce. Insomma, una soluzione originale ed è probabile che Xiaomi abbia in mente una riproposizione di questo gadget (oppure una sua versione meno “complicata”).

Cos'è Magic Control Bridge | Aggiornamento 06/08

All'interno del vasto ecosistema Xiaomi, troviamo anche smart TV e TV Box e a quanto pare a breve potremo interagirci in maniera diversa. Scavando all'interno dell'ultima versione v6.9.601 dell'app Mi Home è stato trovato un riferimento a Magic Control Bridge. In poche parole, Xiaomi sta lavorando ad un accessorio che permetterà di usare la tecnologia Ultra-Wide Band per mettere in comunicazione TV e smartphone/tablet. Il dispositivo UWB potrà essere collegato alla TV tramite Wi-Fi o USB, dotando così la TV di supporto UWB e poter usare smartphone e tablet compatibili per comandarla.

Di per sé non sembra niente di rivoluzionario, dato che da anni è possibile usare app dedicate per sfruttare lo smartphone come fosse un telecomando. Il vantaggio sarà in primis la non necessità di essere collegati sotto la stessa rete Wi-Fi, ma soprattutto la possibilità di vedere comparire i comandi a schermo semplicemente puntando lo smartphone verso la TV. Probabilmente ne sapremo di più il 10 agosto, ovvero quando saranno presentati ufficialmente Xiaomi Mi MIX 4 e Mi Pad 5.

