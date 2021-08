Dreame V11: l’aspirapolvere ciclonico sfida Dyson, ma costa meno della metà | Coupon

La compagnia cinese – celebre partner di Xiaomi in grado di guadagnarsi un posto nel cuore degli appassionati grazie a prodotti affidabili e prezzi convenienti – torna all'assalto con un nuovo modello in stile Dyson, caratterizzato da un look raffinato e caratteristiche di tutto rispetto. Bando alle ciance, andiamo a scoprire tutto sulla Dreame V11, tra design, caratteristiche e – soprattutto – dove comprare il nuovo aspirapolvere ciclonico, con le migliori offerte (anche con codice sconto) a prezzo conveniente.

Aggiornamento 02/008: l'aspirapolvere ciclonico torna nuovamente in sconto ad un prezzo top con spedizione gratis dall'Europa. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Dreame V11: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo aspirapolvere ciclonico

Design e caratteristiche

Come anticipato in apertura, la Dreame V11 si ispira al brand Dyson, proponendo un design minimale e moderno, con un corpo metallico di colore rosso ed un'impugnatura a pistola nella parte superiore. Ovviamente la comodità e lo stile vengono prima di tutto: si tratta infatti – come da tradizione – di una soluzione senza fili, dotata anche di un piccolo display OLED per visualizzare lo stato del dispositivo.

Insomma anche in questo caso la compagnia cinese ha colpito nel segno, proponendo un dispositivo leggero (del peso di 185 grammi) e bello da vedere.

Specifiche, potenza e autonomia

In termini di specifiche, Dreame V11 adotta un motore da 450W Dreame SPACE 4.0, con una potenza da 125.000 giri al minuto ed una potenza di aspirazione pari a 25.000 PA. Lato autonomia, l'aspirapolvere ciclonico integra una batteria da 3.000 mAh, in grado di offrire fino a 90 minuti di performance (in modalità Eco). Non mancano poi fino a 10 modalità di pulizia, un sistema di filtrazione avanzato e la possibilità di rimuovere fino al 99.99% degli acari presenti sui tessuti (con l'apposita spazzola corta).





Per concludere, si tratta di una soluzione decisamente poco rumorosa grazie al sistema anti-rumore in 7 passaggi. Inoltre nell'immagine in alto potete dare uno sguardo agli accessori presenti in confezione.

Codice sconto Dreame V11 – Prezzo e dove comprare

Siete interessanti all'aspirapolvere senza filo della partner di Xiaomi? Allora non lasciatevi scappare Dreame V11 in offerta con codice sconto su Banggood, con tanto di spedizione dall'Europa. Il prezzo è decisamente allettante, specialmente in relazione a quello della rivale targata Dyson (V11, appunto), in vendita al triplo. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare. Se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

