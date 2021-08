Occasione smart TV Xiaomi: Mi TV P1 32″ scende al miglior prezzo dall’Europa

Mentre aspettiamo il debutto del nuovo robottino aspirapolvere di Xiaomi, non ci facciamo mancare niente in fatto di offerte dedicate agli accessori per la casa smart del brand cinese. Se state pensando ad una nuova smart TV, magari di dimensioni non eccesive, vi segnaliamo che il modello Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32″ è in offerta con codice sconto ad un prezzo super, con spedizione dall'Europa!

Xiaomi Mi Smart TV P1 32″ al miglior prezzo di sempre, con spedizione EU

Prima di passare all'offerta è bene fare una breve panoramica della Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32″: si tratta di una soluzione con cornici super ottimizzate ed un ampio pannello HD (1366 x 768 pixel) a 60 Hz, con angolo di visione a 178° e ovviamente il supporto a Google Assistant (si tratta di un terminale con Android TV). Per l'audio troviamo una configurazione a doppio speaker da 5W con supporto Dolby Audio e DTS-HD. Completano il quadro BT 5.0, Wi-Fi Dual Band, 3 HDMI, 2 USB 2.0, DVB-T2/C, DVB-S2, mini-jack da 3.5 mm, un ingresso AV e la porta LAN.

Xiaomi Mi Smart TV P1 da 32″ scende al minimo storico su GShopper, con spedizione dai magazzini europei dello store.

Prima di lasciarvi, vi segnaliamo che anche le altre varianti della gamma di smart TV P1 sono in offerta, questa volta su Amazon. Quindi se volete una soluzione da 43″, 50″ o 55″, anche in questo caso sarà possibile risparmiare.

