Anycubic Photon Ultra: la stampante 3D DLP arriva su Kickstarter

Anycubic, il marchio di stampanti 3D noto per convenienza e alta qualità, arriva su Kickstarter con un'anteprima mondiale: la prima stampante 3D DLP ad alta precisione e conveniente per gli utenti, cioè Anycubic Photon Ultra.

Anycubic Photon Ultra: tutti i benefici della nuova stampante 3D

La nuova stampante Photon Ultra rappresenta il debutto esclusivo dell'ultima tecnologia DLP di Texas Instrument, che offre molti vantaggi agli utenti, come: manutenzione minima o nulla, stampe ad altissima risoluzione e consumo energetico molto inferiore. Il brand ha da sempre lo scopo di risolvere questo problema e soddisfare le esigenze dei suoi clienti.

Stampa ad alta precisione

Sebbene la risoluzione specificata di questa stampante DLP Anycubic Photon Ultra sia valutata a 720p, la sua qualità di stampa è persino migliore di quella delle stampanti serigrafiche LCD monocromatiche 2K/4K. Questo perché le stampanti DLP utilizzano una tecnologia diversa per proiettare la luce rispetto alle stampanti LCD. Le stampanti DLP utilizzano un proiettore che riflette tutta la luce su un pixel tramite un micro-specchio, quindi non c'è convergenza di luce, ottenendo contrasti bianco-nero più nitidi.

Le stampanti LCD convergono tutta la luce in un pixel, il che può causare rigonfiamenti e ombre sul bordo dei modelli. Quando si visualizzano linee sottili e testi di piccole dimensioni, le stampanti DLP sono più chiare delle stampanti LCD con colori più puri e strati più ricchi, risultando in una trama più delicata e angoli più nitidi dei modelli. Tra l'altro la Anycubic Photon Ultra ha una migliore durata rispetto a quelle LCD, visto che può durare oltre 20.000 ore in stampa prima di sostituire il proiettore interno.

Risparmio energetico

Il fatto che Anycubic Photon Ultra non richieda schermi LCD ad alta manutenzione è già un grande passo avanti nella creazione di una stampante 3D ecologica. La macchina è anche molto più efficiente dal punto di vista energetico, il che migliora ulteriormente il suo impatto sull'ambiente. La stampante Anycubic Photon Ultra DLP funziona con un'efficienza luminosa del 40%, che è 15 volte superiore al 2,5-3% a cui normalmente operano le stampanti LCD. Utilizza molta meno energia ed ha una potenza nominale di 12 W con un consumo energetico medio di 8,5W. La stampante consuma tra 0,017 e 0,034 kWh per stampare un modello alto 100 mm.

Anycubic Photon Ultra – Silenziosa e bordi sempre lisci

Il minor consumo energetico equivale a meno calore, il che significa che Anycubic Photon Ultra non ha bisogno di ventole di raffreddamento, rendendola davvero silenziosa. Inoltre, con l'anti-aliasing 16x i bordi e gli angoli delle stampe vengono levigati, riducendo le linee dei livelli e i tempi di post-elaborazione.

Alta velocità di stampa e ampia gamma di opzioni di resina

La velocità di stampa di Anycubic Photon Ultra è di circa 1,5 secondi per strato, paragonabile a stampanti LCD come Photon Mono X, la cui velocità è di 1,5 – 2 secondi per strato. Rispetto alla stampa con sorgente luminosa puntiforme di SLA, la sua velocità è fino a 5 volte più veloce. Anycubic Photon Ultra ha opzioni per la potenza UV regolabile, che rende la stampante adatta all'uso con un'ampia gamma di resine, offrendo agli utenti infinite possibilità e libertà creativa.

Migliore adesione e interfaccia facile da usare

Il piano di stampa è stato inciso al laser per una maggiore adesione e uniformità della piattaforma, garantendo che le stampe abbiano un tasso di successo più elevato e una migliore stabilità. In più, Anycubic Photon Ultra debutta con le impostazioni di stampa da modificare direttamente sulla stampante tramite il touch screen a colori, rendendo più facile la regolazione e l'ottimizzazione senza un computer.

Anycubic Photon Ultra – Lancio su Kickstarter

Anycubic Photon Ultra fa il suo debutto mondiale sul sito di crowdfunding Kickstarter, tutte le info qui. dove sarà disponibile a soli $399 per i primi 100 sostenitori e $499 a prezzo normale. Dopo Kickstarter, il prezzo di Anycubic Photon Ultra su Amazon sarà superiore a $599. Essa verrà lanciato su Kickstarter il 15 settembre 2021, dove sarà disponibile per il pre-ordine in esclusiva mondiale.

Usiamo il crowdfunding per abbinare lo spirito innovativo dei nostri clienti, che sono pionieri nella comunità creativa, abbracciando sempre il nuovo. La nostra campagna durerà circa un mese, offrendo molti vantaggi, sconti e promozioni speciali ai nostri primi sostenitori. Dopo Kickstarter, i sostenitori saranno i primi al mondo a ricevere il loro Anycubic Photon Ultra, e più avanti nel corso dell'anno sarà disponibile tramite i normali canali di distribuzione Anycubic a un prezzo leggermente più alto.

Articolo Sponsorizzato.

