Il borsone Xiaomi 90 FUN è in offerta lampo ma con pezzi limitatissimi!

Una borsa capiente può servire a tante cose, che sia lo sport o un viaggio. Se poi è di ottima qualità come il borsone da viaggio Xiaomi 90 FUN Travel Bag, allora c'è anche più gusto a comprarlo ed usarlo, specie grazie all'offerta lampo di Banggood con tanto di spedizione da Europa gratis.

Xiaomi 90 FUN Travel Bag: il borsone da viaggio è in offerta lampo su Banggod

Dallo stile elegantissimo e dalle trame molto raffinate, il borsone 90 FUN è realizzato in materiali molto duraturi. Infatti, abbiamo una fibra di cuoio per le finiture, un tessuto molto resistente a comporne la struttura e borchie in metallo. Molto resistenti anche le Zip YKK utilizzate per tutta la borsa, così da poterle utilizzare senza problemi per molto tempo. La capacità interna di questo borsone del partner Xiaomi è di circa 35L, ma la comodità sta nel fatto che si può piegare ed utilizzare per più finalità, come il rivestimento per un completo elegante.

Trovate il borsone Xiaomi 90 FUN Travel Bag disponibile sullo store di Banggood all'ottimo prezzo di 46.3€, ottenibile grazie all'offerta lampo. Bisogna essere svelti però, visto che i pezzi disponibili sono davvero limitatissimi. Tra i benefici abbiamo anche l'ottima spedizione da Europa gratis ed anche un comodo ombrello in omaggio.

