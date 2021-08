Doogee V10 5G è il rugged più competitivo sul mercato

I primi rugged 5G che abbiamo potuto testare, erano sì ottimi smartphone ma il loro prezzo poteva spesso dirsi alto. C'è però un brand che ha voluto unire comodità, potenza e utilità in un unico dispositivo, cioè il nuovo rugged Doogee V10 5G, che arriva sul mercato ad un prezzo più che competitivo.

Doogee V10 5G: connettività e resistenza ad un prezzo comodo

Il design del V10 tradisce ovviamente la sua anima rinforzata, che però non sembra renderlo uno smartphone molto spesso, il che è un bene per questioni di portabilità. Il suo display è essenziale per avere una buona visuale, con i suoi 6.39″ e fotocamera punch-hole laterale. Passando al sotto scocca, abbiamo un ottimo MediaTek Dimensity 700, che permette di avere buone prestazioni e la connettività 5G. Non mancherà memoria, grazie agli 8 GB RAM e 128 GB UFS 2.2, quindi anche abbastanza veloci.

La batteria è un altro suo punto di forza, essendo un capiente modulo da 8.500 mAh, che si può ricaricare a 33W, ma anche con ricarica wireless a 10W (cosa affatto comune per il tipo di prodotto). E se a qualcuno servisse una ricarica, esso funge anche da power bank. Ottima anche la presenza di un termometro a infrarossi integrato. Non manca poi un buon comparto fotocamera con il sensore principale da 48 MP, seguito da quello grandangolare da 8 MP e un bokeh da 2 MP. Per la selfie camera abbiamo un sensore da 16 MP. Gli amanti dell'avventura non dovranno temere di scattare sott'acqua visto che la fotocamera è subacquea.

Trovate quindi il nuovo Doogee V10 5G disponibile sullo store ufficiale del brand su AliExpress ad un prezzo Super Early Bird di 199.99$ e lo trovate a questo link. Per tutte le altre informazioni, potete consultare il sito ufficiale di Doogee. Il prezzo in promo è valido fino al 27 agosto 2021 e per i primi 50 fortunati.

Articolo Sponsorizzato.

