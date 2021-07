Come correggere il Control Center trasparente nella MIUI di Xiaomi

Anche voi state avendo problemi con il Control Center che diventa trasparente? Introdotto con l'aggiornamento alla MIUI 12, il Centro di Controllo è uno degli elementi più controversi presenti sugli smartphone Xiaomi. C'è chi lo ama per la sua ampia personalizzazione, c'è chi lo odia (è comunque disabilitabile), ma al di là dei gusti molti utenti hanno riscontrato varie problematiche legate proprio a questa feature. D'altronde parliamo di una funzionalità che si sostituisce alla classica tendina dei Quick Settings a cui ci ha abituato Android, rivedendola graficamente e aggiungendo altre impostazioni. Molto gradita, per esempio, è l'integrazione dei comandi domotici direttamente in questa tendina, ancor prima che venissero aggiunti con Android 11.

Aggiornamento 02/07: continuano i problemi di malfunzionamento del Control Center. Ve ne parlo a fine articolo.

Problemi col Control Center trasparente? Come riportarlo alla normalità su Xiaomi

Purtroppo, però, chi ha uno smartphone Xiaomi con la MIUI 12 potrebbe incorrere in uno dei vari problemi riscontrati in giro per la community. Per esempio, su alcuni modelli è stata rimossa la sfocatura dello sfondo quando si usa il Control Center. A tal proposito, vi rimando alla guida apposita per ripristinarla. E c'è anche a chi è scomparso del tutto, ma anche in questo c'è una guida che fa per voi. Quest'oggi affrontiamo un altro dei bug che di tanto in tanto viene segnalato online, ovvero il Centro di Controllo che diventa trasparente.

A differenza di coloro che non hanno più lo sfondo sfocato, questo bug del Control Center è decisamente più fastidioso ed invalidante della normale esperienza d'utilizzo. Sovrapponendosi alla schermata retrostante, risulta difficile usare i Quick Settings, così come lo slider della luminosità e le varie scorciatoie presenti. Purtroppo è un problema che attanaglia vari utenti Xiaomi ormai da mesi, ma fortunatamente in alcuni casi è di facile risoluzione. Ecco come procedere:

Vai in “Impostazioni/App/Gestione app“

Seleziona l'app “Launcher di sistema“

Clicca in basso su “Elimina dati“

Seleziona “Svuota la cache“

Se in questo modo il problema rimanesse, potrebbe trattarsi di un'incompatibilità con launcher alternativi di terze parti. Nel caso, tornate ad utilizzare il launcher standard della MIUI. Se il bug si presentasse anche con questo, fai così:

Vai in “Impostazioni/Notifiche e centro di controllo“

Clicca su “Stile del Centro di controllo“

Seleziona “Vecchia versione“

Riavvia lo smartphone

Una volta riacceso, ritorna in “Stile del Centro di controllo” e riabilita la “Nuova versione“

Così facendo, dovreste risolvere il bug del Control Center trasparente che accade con la MIUI 12 di Xiaomi. Se anche con queste procedure continuaste ad avere il bug, allora potreste valutare l'idea di un Control Center alternativo. Per esempio, nel video qua sopra vi spiego come spostare i Quick Settings in basso e favorire l'uso a una mano, ma c'è anche una guida su come installarne un'altra versione.

Continuano le segnalazioni | Aggiornamento 02/07

Sono passati mesi da quando vi ho proposto questo articolo, ma in rete continuano le segnalazioni di malfunzionamento del Control Center della MIUI 12. Con l'arrivo degli aggiornamenti ad Android 11, diversi possessori di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO lamentano una sovrapposizione delle schermate ed un freeze del sistema usando il Control Center.

Le segnalazioni riguardano diversi dispositivi: Redmi Note 9, POCO X2 e Xiaomi Mi 9T, per citarne soltanto alcuni. Come segnalano i moderatori della Mi Community, gli sviluppatori ne sono a coscienza e stanno cercando di risolvere (speriamo al più presto).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu