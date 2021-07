Huawei Mate XS 2 potrebbe avere una fotocamera “nascosta” ed uno spessore ridotto

In questo momento i riflettori sono tutti puntati su HarmonyOS 2 e sul futuro P50, ma in realtà il colosso cinese sta pensando oltre queste novità. Già da tempo l'azienda è al lavoro sul suo prossimo smartphone pieghevole e sul futuro Huawei Mate XS 2, in arrivo (presumibilmente) per il mercato internazionale: ma quali potrebbero essere le novità introdotte? Un nuovo brevetto prova ad offrire una risposta convincente.

Huawei Mate XS 2 sei davvero tu? Il nuovo pieghevole risolve due problemi in uno

Ricordiamo che il precedente Mate XS – qui trovate la nostra recensione – è arrivato sul mercato internazionale come versione migliorata del Mate X, lanciato solo in Cina. Di conseguenza è lecito ipotizzare che dopo il Mate X2 cinese possa arrivare anche una versione per noi occidentali. Quest'ultimo adotta un form factor in stile Samsung Galaxy Z Fold (design infold), con un display pieghevole verso l'interno ed un secondo pannello posteriore. Comunque vi segnaliamo che il nuovo smartphone pieghevole del brand, protagonista di questi brevetti, presenta ancora una volta un display pieghevole verso l'esterno, proprio come Mate XS.

Non è dato di sapere se si tratterà effettivamente di Huawei Mate XS 2, ma non è da escludere viste le novità. Infatti il dispositivo brevettato presso l'ente internazionale WIPO ricalca lo stile dell'XS, ma risolve almeno due problemi.

Il modulo fotografico, prima esposto, ora viene celato abilmente: lo smartphone presenta una rientranza sul retro, lungo il bordo destro. Una volta richiuso, la Quad Camera trova spazio all'interno di questo alloggiamento, sparendo alla vista. Ciò vuol dire che lo smartphone chiuso non presenta “imperfezioni” dovute alla presenza della fotocamera; inoltre questa soluzione consente di avere un corpo più sottile. Ciliegina sulla torta, il nuovo design protegge il modulo fotografico in caso di urti e cadute (ma addio al display).

Abbiamo parlato di questo smartphone come di Huawei Mate XS 2, tuttavia manca una conferma da parte della casa cinese. Restiamo in attesa di saperne di più e non appena ci saranno novità in merito al prossimo pieghevole aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

