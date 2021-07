XIDU PhilPort debutta su Amazon: risparmia 10€ con il Coupon dedicato

Tra notebook e accessori, il brand XIDU si è ormai conquistato la fiducia degli utenti grazie ai suoi prodotti economici ma non privi di qualità. A questi va ad aggiungersi il nuovo XIDU PhilPort, Hub USB 6 in 1 che permette di beneficiare di una serie di porte supplementari con il proprio notebook: ovviamente il debutto su Amazon non poteva che essere accompagnato da un Coupon dedicato!

XIDU PhilPort aggiunge tante porte al tuo notebook | Coupon Amazon

Rispetto al passato, i laptop più recenti adottano un design sempre più snello e sottile, con immensi benefici per la portabilità. Lo stesso non si può dire per il numero di porte, ridotto drasticamente all'essenziale. Spesso troviamo l'ingresso Type-C per la ricarica, quello HDMI e una porta USB-A; al massimo il tutto è accompagnato da uno slot per le schedine. Di conseguenza si è reso necessario l'utilizzo di dispositivi “esterni”: XIDU PhilPort è un Hub USB 6 in 1, disponibile in due colorazioni e realizzato in materiali premium.

Il dispositivo è dotato di 3 porte USB-A 3.0, un ingresso PD (da 100W), uno Type-C ed uno HDMI. Insomma, si tratta di una soluzione abbastanza completa e – soprattutto – compatta, con un corpo slim e leggero.

In basso trovate il link all'acquisto di XIDU PhilPort, direttamente da Amazon: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock. Per il prezzo scontato di 36.99€ non dimenticate di mettere la spunta alla voce Applica Coupon, presente subito sotto il prezzo (nella pagina del prodotto). Dopodiché aggiungete l'accessorio nel carrello e troverete lo sconto ad attendervi al checkout.

Siete ancora affamati di sconti in salsa XIDU (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Articolo sponsorizzato.

