Xiaomi rinnova la ciabatta multipresa Mi Power Strip con ricarica a 20W

Gli utenti più nostalgici e di lunga data conosceranno bene la prima ciabatta multipresa che Xiaomi presentò nel 2015 e che ancora oggi è apprezzata da questi ultimi. Ebbene, il brand l'ha rinnovata e ha adattato la ciabatta multipresa Xiaomi Mi Power Strip ai tempi attuali con un'uscita a 20W, ad un prezzo davvero competitivo.

Xiaomi Mi Power Strip 20W Fast: tutto sulla nuova versione della ciabatta multipresa

Come si presenta la nuova multipresa Xiaomi? Non molto diversa da quella precedente, mantiene sia le 3 prese universali, sia le uscite USB. Ma dove sta la novità? Anzitutto, le 3 prese sopracitate hanno ora una distanza l'una dall'altra maggiore, quindi sono portate a 41 mm, così da poter avere più spazio per i trasformatori. Inoltre, c'è l'introduzione di una porta Type-C, assente nella prima versione (c'è da dire che all'epoca non era così diffusa come oggi).

Quindi, a “sacrificio” di una porta USB Type-A, c'è ora una porta più rapida che si abbina alle altre uscendo a 20W, così da poter ricaricare i dispositivi adibiti fino a questa potenza. La capacità massima di carica tra le varie prese è di 2.500W, inoltre è presente un interruttore e diversi meccanismi di sicurezza onde evitare corto-circuiti, sovratensioni e sovraccarichi di corrente.

La nuova ciabatta multipresa Xiaomi Mi power Strip 20W Fast Charging Version arriva dal prossimo 21 luglio 2021 in Cina al prezzo di circa 8€ (cambio di 59 yuan), che effettivamente è un ottimo prezzo. Al momento non abbiamo notizie di un approdo almeno su AliExpress ma è molto probabile che arrivi anche lì. Nel frattempo, se siete interessati, potete acquistare la versione attuale su Amazon nel link che trovate sotto.

