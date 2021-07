Con questa cover Huawei Mate X2 diventa un tablet

Huawei Mate X2 è, per il momento, l'ultimo smartphone degno di nota del brand. Il pieghevole top gamma ha sicuramente tanto da dare e lo sa bene la stessa azienda, che ha pensato alla giusta cover per sfruttarlo al massimo. E infatti, da un brevetto spunta una cover multi-funzione che rende Huawei Mate X2 molto simile ad un tablet.

Huawei Mate X2: ecco come funziona la cover multi-funzione del brevetto

Partendo dal presupposto che Huawei avesse già in mente questa soluzione prima ancora dell'uscita del suo pieghevole, l'ente CNIPA ha pubblicato il documento che comprendeva la cover in questione. Come possiamo vedere dall'immagine, si adatta perfettamente alla struttura dello smartphone, così da poter effettivamente renderla utile per più tipi di utilizzo.

Infatti, quando Mate X2 è chiuso, la finestra adibita ci permette di controllare l'orario senza doverlo aprire (il rivestimento copre buona parte del display esterno), mentre sul retro è presente il generoso vano per l'altrettanto generoso camera bumper. Ma l'utilizzo più interessante è sicuramente quello che si fa quando lo smartphone è totalmente aperto.

Questo perché la parte che copre il Mate può servire da appoggio quando decidiamo di metterlo sulla scrivania, rendendolo potenzialmente un tablet da sfruttare in modalità Desktop. Una cosa non da poco, considerando Huawei Mate X2 può essere più potente di alcuni tablet dell'azienda o di aziende rivali.

Attualmente non sappiamo quando vedrà la via del mercato questa cover multi-funzione, ma è palese che possa fare da apripista per altri brand che vorranno sfruttare al massimo i propri pieghevoli, come Xiaomi o Samsung.

