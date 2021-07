Samsung Galaxy Z Fold 3: svelate le fotocamere (con un dubbio)

L'ultima parte del 2020 è cominciata sotto lo stendardo dell'innovazione, con il debutto del nuovo pieghevole targato Samsung, dispositivo che è riuscito a convincere più del suo predecessore anche grazie ad una maggiore resistenza. Secondo le molteplici indiscrezioni, la famiglia Fold diventerà sempre più importante, fino ad assorbire e sostituire la gamma Note: insomma, sembra che il futuro del colosso tecnologico sia pieghevole e siamo curiosi di scoprire che cosa si inventerà per i prossimi modelli. Quindi, è già tempo di parlare del prossimo Galaxy Z Fold 3, che Samsung potrebbe lanciare a breve e di cui riportiamo le ultime novità in merito a specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Aggiornamento 01/07: da un leak, vengono svelati tutti i sensori della fotocamera di Galaxy Z Fold 3. Trovate tutte le novità nella sezione “Fotocamera”.

Samsung Galaxy Z Fold 3: cosa sappiamo fino ad ora

Design e display

In questi mesi si sono susseguiti numerosi brevetti in merito ai pieghevoli che Samsung immagina di portare sul mercato, come quello con tastiera slider o con saturimetro incorporato, ma andando a vedere in maniera realistica quello che potremmo vedere effettivamente, l'unica novità poteva essere il led di notifica nella cerniera, ma dalle immagini di alcuni poster trapelati, sembra non essere presente.

Fonte: Evan Blass

E infatti, quanto al design vero e proprio, non siamo distanti dai precedenti Z Fold ma con un bumper fotocamera a “semaforo” a 3 sensori. E la prima vera immagine render ufficiale, postata da Evan Blass, ci mostra che effettivamente lontani dai render a bassa qualità sopraggiunti a noi finora. Come possiamo vedere, il retro è disposto proprio con il bumper sopraindicato e quanto alla parte interna, il display sembra avere cornici sottilissime e bordi ben ottimizzati. Tra l'altro, nelle nuove immagini render per la stampa, apprendiamo anche nuove colorazioni, decisamente inedite: troviamo infatti una versione perlata ed una in Verde, entrambe molto eleganti. Ovviamente, il colore principale resterà il Nero visto sopra.

Per il display, abbiamo finalmente da una certificazione le diagonali che comporranno i pannelli interni ed esterni: infatti, per quello esterno abbiamo uno schermo da 6.23″, mentre all'interno si estenderà a 7.55″, non eccezionalmente grande ma esaustivo. Quanto alla tecnologia utilizzata per il pannello interno, potrebbe essere di tipo LTPO, quindi poco energivoro, per il refresh rate a 120 Hz e la tecnologia Ultra-Thin Glass.

Hardware

Crediti: LetsGoDigital

Anche sull'hardware ci sono grosse speculazioni su quello che concerne Samsung Galaxy Z Fold 3. Il punto di partenza potrebbe essere una funzione attesa da tutti, confermata di recente dalla certificazione FCC del dispositivo: in base a quanto si legge nel documento, il flagship sarà il primo pieghevole con il supporto alla S Pen, che quest'anno ha fatto il suo debutto nella serie S con S21 Ultra. Il tipo di pennino dovrebbe essere a risonanza elettrostatica attiva AES, che permette quindi una maggiore sensibilità senza però rinunciare ad una batteria ricaricabile.





Comunque, almeno secondo le varie indiscrezioni, sembra che la nuova S-Pen non sarà compresa con l'acquisto dello smartphone pieghevole (quindi bisognerà prenderla a parte); inoltre pare che non avremo uno slot dedicato.

Inoltre, sempre grazie all'FCC, sappiamo che il dispositivo avrà il supporto alla banda ultra larga UWB: si tratta di una tecnologia con Bluetooth LE (Low Energy) in grado di creare una rete di tracciamento grazie alla risposta di terminali dello stesso tipo o marchio (si tratta della tecnologia alla base degli Smart Tag).

Guardando invece alla CPU presente, il maggior candidato a fare da chipset per il nuovo Z Fold 3 dovrebbe essere lo Snapdragon 888, invece dell'Exynos 2100. Tuttavia, il dubbio resta perché nuovi leak ci parlano di una distribuzione regionale del chipset: infatti, non è escluso che da noi in Europa ed in Corea del Sud possa arrivare la soluzione Exynos, mentre per gli USA la versione Snapdragon.

Per la batteria invece, i rumor riportano un modulo doppia cella da 4.275 mAh, che ha ricevuto la certificazione di ricarica rapida a 25W e 15W wireless così come la serie S21.

Fotocamera

Sebbene siamo ancora in dubbio in merito a quale potrebbe essere la risoluzione adottata per la selfie camera interna, sempre più indizi ci portavano a credere che sarà una fotocamera sotto al display, ma l'immagine render ufficiale lo smentisce, mostrando una selfie camera punch-hole. In ogni caso, secondo quanto riporta Ice Universe, noto leaker, Z Fold 3 sarà dotato di un sensore che migliorerà le prestazioni già viste su Axon 20 grazie ad una trasmissione della luce superiore al 40%, quindi sarà di molto migliore rispetto alle altre soluzioni.

Per quanto riguarda invece i sensori che lo comporranno, dovremmo avere una selfie camera frontale esterna da 10 MP, una Sony IMX374, mentre per la selfie camera interna avremo un sensore da 16 MP Sony IMX471. Sul lato posteriore inoltre, dovrebbe esserci un trittico di sensori da 12 MP, nello specifico un principale Sony IMX555 Dual-PD Wide, un Teleobiettivo S.LSI 3M5 2x ed uno ultra-grandangolare S.LSI 3L6. Insomma, un comparto niente male su cui aleggia lo spettro della fotocamera sotto al display, ma che ad oggi sortisce ancora troppi dubbi.

Samsung Galaxy Z Fold 3 – Prezzo e data di uscita

On 8/3 2 3s will be released with 2 4s as well — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 11, 2021

Altro dubbio, ma con qualche rumor in merito, è sicuramente quello riferito alla data o al periodo di uscita del nuovo Fold 3. Secondo i primi leak esso doveva debuttare nel luglio 2021, ma secondo Max Weinbach (noto leaker) pare che possa arrivare nell'Unpacked del 3 agosto 2021, così come Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Watch 4.

Per il prezzo, sebbene ci si aspetti un costo non lontano dai 1.800€, eppure da nuove indiscrezioni di Sammobile, pare che in realtà il prezzo possa essere tagliato del 20% al fine di invogliare ulteriori utenti all'acquisto di un pieghevole. Quindi, non è escluso che possa costare all'incirca tra i 1.400 e 1.600€, un prezzo sicuramente più inquadrato rispetto al passato per uno smartphone sulla carta più potente.

