OnePlus Nord riceve la OxygensOS 11.1.4.4: tutte le novità | Download

Il mese di luglio porta con sé il debutto del prossimo Nord 2, un dispositivo che ha varie carte da giocare, tra cui l'introduzione di un chipset MediaTek (è la prima volta per il brand cinese). Nel frattempo è in rilascio per il primissimo OnePlus Nord la OxygenOS 11.1.4.4, aggiornamento che non offre grandi stravolgimenti ma non passa nemmeno inosservata: andiamo a scoprire il changelog ed i link al download.

OnePlus Nord: changelog e download dell'aggiornamento alla OxygenOS 11.1.4.4

Il nuovo update alla OxygenOS 11.1.4.4 per OnePlus Nord non introduce grandi novità ma si presenta come una release di assestamento, seppur con qualche chicca interessante. Le patch di sicurezza vengono aggiornate a giugno 2021, mentre sono stati introdotti anche dei miglioramenti per i consumi: di seguito trovate il (breve) changelog completo.

Sistema Durata della batteria estesa; Consumo energetico ridotto in scenari specifici; Risolto il problema delle notifiche in ritardo; Risolto il problema di surriscaldamento in alcuni scenari; Patch di sicurezza Android aggiornate a giugno 2021.



Come al solito il nuovo aggiornamento è attualmente in fase di rilascio per i modelli OnePlus Nord nei vari paesi interessati tramite OTA: se volete effettuare il download e il flash manuale della OxygenOS 11.1.4.4 qui trovate i file da scaricare.

