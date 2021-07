Come comprare su Goboo: garanzia, spedizione ed assistenza

Siamo ormai consapevoli, da anni, di una realtà molto importanti dell'e-commerce come Banggood, Geekbuying e soprattutto AliExpress. La loro peculiarità è spesso un prezzo molto conveniente e una sempre maggiore garanzia mirata all'utente. Oltre a queste macro entità commerciali però, ci sono store emergenti che propongono prodotti di un certo spessore con offerte importanti, che però vanno conosciuti meglio al fine di capire il loro “ecosistema”. Come nel caso di Goboo, uno store che si sta mettendo in mostra con ottime offerte e di cui approfondiremo meglio le tematiche circa la garanzia, la spedizione, la localizzazione dei magazzini e ovviamente l'assistenza su prodotti spesso molto ricercati, come possiamo vedere dalla pagina dedicata.

Goboo: spedizione, magazzini, assistenza e come applicare i codici sconto

Magazzini e spedizione

Il primo, grande vantaggio che ci fornisce Goboo è la localizzazione in Europa dei suoi magazzini. Infatti, il warehouse dello store è in Spagna, questo vuol dire spedizioni rapide e senza troppi patemi in quanto legate alle norme vigenti nell'Unione Europea. Questo, inoltre, vi eviterà di pagare ulteriori dazi doganali.

Ma con chi spedisce Goboo? Anche qui, le problematiche di spedizioni lunghe e senza tracking vengono azzerate in quanto l'e-commerce si avvale della spedizione con GLS, che quindi potremo seguire sul sito ufficiale del corriere oppure su TrackBot via Telegram o il solito 17Track, ma con GLS si può star tranquilli. La spedizione avviene in circa 24 ore e saranno necessari non più 7-15 giorni lavorativi per la consegna, a seconda della modalità.

Goboo – Metodi di pagamento consigliati

Goboo permette di effettuare acquisti con carte dei diversi circuiti bancari più noti, come ad esempio Visa, MasterCard, American Express e soprattutto PayPal. Chiaramente, onde evitare problemi di ogni sorta, vi consigliamo di far ricadere la vostra scelta per il pagamento su PayPal.

Garanzia e tempi di reso

La garanzia che Goboo fornisce ai suoi clienti è davvero molto buona, visto che è a disposizione per 24 mesi per la riparazione gratuita sui prodotti acquistati. Nel caso il difetto di conformità si mostrasse alla consegna, lo store proporrà una o più soluzioni: la riparazione o la sostituzione della merce dell'utente senza alcuna spesa, oppure un rimborso parziale o totale a seconda dei casi.

Nel caso in cui il rimborso è l'opzione di risoluzione, Goboo avvisa che: Il pagamento da rimborsare include le spese di consegna con l'eccezione che i costi supplementari risultanti dalla scelta dell’utente di optare per un tipo di consegna diverso dal metodo di consegna standard meno costoso offerto dallo store non saranno rimborsabili; il costo del reso sarà a carico di Goboo; l’elaborazione del rimborso inizia quando la merce è restituita all'indirizzo designato e la mancanza di conformità è confermata dallo store.

Il periodo di tempo specifico per il completamento della procedura di rimborso può variare a seconda dei problemi identificati così come il metodo di test/ispezione utilizzato da Goboo. L’utente dovrà chiedere direttamente a Goboo la stima del tempo necessario per l’elaborazione della richiesta di rimborso; Si prevede che il rimborso arrivi sul conto dell’utente entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui ricevono la conferma del rimborso inoltrata da Goboo.

Come applicare il Coupon al checkout

Parte 1

Ultima informazione relativa allo store di Goboo è in merito alla modalità di applicazione dei Coupon dedicati alle offerte che troverete sul canale Telegram @GizDeals, dove potrete acquistare smartphone Xiaomi, POCO e tanti prodotti smart home a prezzi davvero competitivi. Per ogni altra informazione, potrete entrare a far parte della nostra community dedicata GizDeals Group.

Parte 2

Come applicare quindi il Coupon su Goboo? Molto semplice! Una volta messo il prodotto nel carrello e selezionato lo stesso per effettuare il pagamento, bisogna cliccare nell'ultima voce evidenziata in Blu nel riquadro Riassunto in alto a destra, così si aprira il box dove applicare il codice sconto dedicato. Facendo questo, otterrete il prezzo in offerta.

Codice sconto Goboo: ecco i nostri Coupon esclusivi

A proposito di codici sconto, Goboo come offerta di benvenuto vi dona dei Coupon esclusivi da applicare per i vostri acquisti. Il primo, il codice GADGET vi permette di ottenere 5€ di sconto su una spesa almeno di 29€, mentre il codice GIZ169 vi permette di ottenere uno sconto di 10€ su una spesa minima di 169€. Questi Coupon sono validi fino al prossimo 15 luglio 2021.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu