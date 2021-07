ORICO festeggia il Brand Day con tante promo interessanti

Con l'amplificarsi dell'utilizzo di tablet e notebook, avere a disposizione prodotti come hub USB o supporti per questi dispositivi è sicuramente fondamentale. E uno dei brand più apprezzati e specializzati in tal senso è proprio ORICO, che festeggia i suoi 12 anni di attività con l'evento Brand Day.

ORICO Brand Day: ecco la promo dell'evento

Come abbiamo avuto modo di recensire in passato, i prodotti ORICO sono pensati in tutto e per tutto per la produttività. Infatti, oltre ai vari supporti per notebook, monitor o comunque per PC, si è spesso dilettata in prodotti per lo storage dei dati. Tra SSD portatili e Hub USB, ORICO non ha fatto mancare il proprio appoggio ai tanti utenti che hanno scelto il brand.

E proprio per questo, ha deciso di celebrare il suo 12° anniversario dalla fondazione nel 2009 con un evento dedicato chiamato proprio Brand Day. Ma in cosa consiste? Dal 9 al 13 luglio 2021, partirà un'importante campagna promozionale votata proprio a far conoscere il brand e soprattutto, dal 5 al 15 luglio 2021 sarà possibile registrarsi ad un Lucky Draw con in palio premi molto interessanti.

Quali sono questi prodotti del Lucky Draw ORICO? Sono esattamente 3 e sono tutti di derivazione diversa: infatti, i 10 fortunati estratti il prossimo 19 luglio 2021 potranno sperare di vincere un supporto per laptop con hub USB, una pistola massaggiante ed un Hub USB con clip di supporto. Insomma, un piatto davvero ricco. Per conoscere tutti i dettagli, vi rimandiamo sul sito del brand.

