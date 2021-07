Mi Band 6, Mi TV Stick e altri accessori Xiaomi in offerta su Goboo

L'universo Xiaomi, come sappiamo, non è limitato ai soli smartphone ma anzi si espande a tanti prodotti, tra cui gli accessori sia direttamente dal brand, sia dai partner. E quindi, un'offerta come quella di Goboo su prodotti come Xiaomi Mi Band 6, Mi TV Stick e tanto altro, può essere l'occasione per accaparrarveli, specie con spedizione da Europa.

Xiaomi Mi Band 6, Mi TV Stick, Mi True Wireless 2S e tanto altro nell'offerta di Goboo

Ma quali sono i prodotti in offerta più interessanti che possiamo trovare nella promo di Goboo? Oltre alla già citata Mi Band 6 Global, non manca la sempre utile Mi TV Stick, ma anche auricolari TWS come i Mi True Wireless 2S oppure il purificatore d'aria Mi Air Purifier 3H. Da Xiaomi ai suoi partner, visto che troviamo in offerta gli auricolari TWS QCY M10 e M18, oppure gli smartwatch Haylou RS3 e Mibro Color, che abbiamo recensito.

Oltre a ciò è possibile trovare in offerta anche accessori per la cura della persona, come gli oriculì BeBird M9 Pro e C3 ed il trimmer per naso ShowSee Nose Hair. Per poter acquistare uno di questi prodotti, vi rimandiamo a questo link, dove troverete tutta la selezione.

Smartphone Xiaomi, POCO e Redmi in offerta

Se cercate poi uno smartphone, potete dare un'occhiata alla carrellata di Xiaomi, POCO e Redmi in offerta, selezionati appositamente da Goboo con prezzi interessanti. A questo link trovate tutti i dettagli in merito.

Gobooer's Pick: la selezione settimanale di Goboo

Chiudiamo la carrellata di offerte con la Gobooer's Pick, la selezione settimanale di Goboo su alcuni prodotti, come ad esempio i ventilatori portatili Qualitell oppure la mini pistola per colla a caldo Wowstick protagonisti fino al 27 luglio 2021. Anche questi prodotti li trovate a questo link.

