Tanti sono ormai i robot vacuum cleaner e la scelta diventa sempre pià complessa, ma ci sono brand che puntano tutto sul rapporto qualità/prezzo. Uno di questi è sicuramente yeedi, che con i suoi robot aspirapolvere 2 Hybrid e K650, che si adattano a tutte le esigenze di prezzo, che diventa interessante con il codice sconto dedicato che vi spieghiamo come ottenere.

yeedi 2 Hybrid e K650: come ottenere il codice sconto per i robot aspirapolvere

Partendo dallo yeedi 2 Hybrid, che abbiamo anche recensito, troviamo un robot molto prestante che si avvale di una potenza di aspirazione fino 2.500 Pa, ma è anche dotato di funzione lavapavimenti con serbatoio da 240 ml. Presente anche la tecnologia Visual SLAM, che dona al dispositivo di apprendere le disposizioni domestiche e quindi pianificare un percorso di pulizia. La batteria da 5.200 mAh garantisce poi i 200 minuti di autonomia annunciati dal brand. Insomma, un prodotto completo ed intelligente, grazie anche all'app dedicata.

Se volete un prodotto meno costoso di 2 Hybrid ma con qualità molto interessanti, potete rivolgere l'attenzione verso yeedi K650, che ottiene comunque una potenza di aspirazione fino a 2.000 Pa, a 3 livelli regolabili e con un sistema di riduzione del rumore. Presente inoltre una spazzola in silicone anti-groviglio. L'autonomia garantita per questo robot aspirapolvere lavapavimenti, con serbatoio da 300 ml, è di circa 130 minuti. Non mancano poi le funzioni smart con applicazione e supporto agli assistenti vocali.

Ma dove possiamo compare i robot yeedi? 2 Hybrid e K650 di yeedi sono disponibili su Amazon e potete ottenerli ad un prezzo davvero molto competitivo grazie al codice sconto che trovate qui sotto da abbinare a quello da applicare direttamente dalla pagina del prodotto o al checkout. La promozione è valida fino al prossimo 20 giugno 2021.

