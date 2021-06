CUBOT ID206 è il nuovo smartwatch con Alexa, a meno di 35€

Siete in cerca di un indossabile economico e votato al fitness? Allora eccovi serviti con il nuovo CUBOT ID206, fresco di lancio: si tratta di uno smartwatch completo, dal design collaudato e con il supporto ad Alexa. Ciliegina sulla torta è già possibile risparmiare un bel po' grazie al codice sconto dedicato!

CUBOT ID206: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartwatch

Design e caratteristiche

Dotato di un display LCD TFT da 1.7″, CUBOT ID206 offre un stile semplice ma senza rinunce in termini di materiali: il frame perimetrale è realizzato in alluminio, mentre il pannello è protetto da un vetro con bordi leggermente curvi. Il corpo misura 40 mm per 12 mm di spessore; il cinturino in silicone è da 20 mm. Ovviamente non manca l'impermeabilità fino a 5 ATM, utile per gli appassionati di nuoto o semplicemente per poter utilizzare il dispositivo in acqua senza rischi.

Sono presenti fino a 14 modalità sportive, il monitoraggio dell'attività cardiaca H24, quello del sonno e la misurazione dei valori di SpO2. In termini di autonomia l'azienda promette fino a 18 giorni di utilizzo, grazie alla batteria da 300 mAh. Tra le varie funzioni troviamo le notifiche per chiamate, messaggi e app, i controlli musicali, la misurazione dello stress e altro. Il prezzo forte è il microfono integrato, che con il supporto all'assistente Alexa permette di avere una marcia in più.

CUBOT ID206: prezzo, disponibilità e offerte

Il nuovo indossabile del brand cinese è disponibile nelle colorazioni Black e Pink ed è già acquistabile tramite il sito ufficiale del brand. CUBOT ID206 viene proposto al prezzo di soli 32.99€, utilizzando il codice sconto DEALID206 al checkout, prima di procedere con il pagamento: se siete interessati, affrettatevi dato che il coupon è valido solo per i primi 400 utenti.

