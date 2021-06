Xiaomi Mi Note 10 Lite si aggiorna in Europa alla MIUI 12.5 Stabile | Download

È quasi paradossale che Xiaomi Mi Note 10 Lite stia ricevendo il nuovo aggiornamento alla MIUI 12.5 Stabile prima del fratello maggiore Mi Note 10. A dire il vero quest'ultimo il major update l'ha ricevuto, ma soltanto in Cina, dove viene commercializzato sotto forma di Xiaomi Mi CC9 Pro. Non dovrebbe mancare molto prima che arrivi l'update anche in occidente su Mi Note 10, fatto sta che invece il modello Lite lo sta già ricevendo. Uno smartphone di scorsa generazione, caratterizzato da schermo curvo AMOLED, Snapdragon 730G ed una quad camera da 64+8+2+5 MP.

Aggiornamento 28/06: l'aggiornamento alla MIUI 12.5 arriva su Xiaomi Mi Note 10 Lite anche in Europa. Trovate il link all'interno dell'articolo.

È tempo di aggiornarsi alla MIUI 12.5 anche per Xiaomi Mi Note 10 Lite

Come anticipato, l'aggiornamento alla MIUI 12.5 Stabile che sta venendo rilasciato su Xiaomi Mi Note 10 Lite è in versione Global. Il primo roll-out avviato da Xiaomi, infatti, riguarda la build V12.5.1.0.RFNMIXM, per quanto sia necessario sottolineare che siamo ancora in fase Stable Beta. Ciò significa che la ROM è sì quella definitiva, ma che sta venendo inviata via OTA ai beta tester. Qualora non venissero rilevati bug degni di nota, allora la stessa ROM sarà rilasciata al pubblico che possiede lo smartphone.

Roll-out in Europa | Aggiornamento 28/06

Anche i possessori europei di Xiaomi Mi Note 10 Lite stanno iniziando a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5 EEA in forma stabile. Niente Stable Beta ai Mi Pilot, quindi, bensì una release pubblica per tutti quanti. Ma se non volete attendere la notifica OTA, potete scaricarla ed installarla manualmente:

MIUI 12.5 Changelog

Sistema Novità – Con le regolazioni personalizzate del modello del dispositivo, qualsiasi telefono Novità – La risposta ai gesti è ora istantanea Novità – Con una potenza di rendering 20 volte superiore, ora ci sono pochi limiti a ciò che puoi vedere sullo schermo. Novità – Con le regolazioni personalizzate in base al modello di dispositivo, qualsiasi telefono diventa più veloce dopo l'aggiornamento. Ottimizzazione – MIUI diventa più leggera, veloce e durevole. Aggiornate le patch di sicurezza Android a maggio 2021. Migliorata la sicurezza di sistema.

Note Novità – Componi mappe mentali con strutture complesse. Novità – Nuovi strumenti per scarabocchiare e disegnare. Novità – Tieni premuto uno schizzo per regolare automaticamente i tratti. Novità – Una scorciatoia gestuale ora ti consente di creare note, attività ed estratti ovunque. Novità – Gli estratti salvano testi, URL e immagini in Note con pochi semplici tocchi. Novità – I layout dinamici portano la tipografia in Note a un nuovo livello. Novità – Note completamente nuove.

Xiaomi Cloud Novità – Le informazioni sulla posizione possono essere registrate automaticamente prima che il dispositivo si spenga.



clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu