TicWatch Pro 3 riceverà Wear OS 3.0: la “conferma” da Mobvoi

Uno degli smartwatch più apprezzati del momento è certamente l'ultimo modello top targato Mobvoi, una soluzione di tutto rispetto caratterizzata da un design elegante, un comparto tecnico di tutto rispetto e – ovviamente – il sistema operativo targato Google. Se state valutante l'acquisto dell'indossabile e avete dubbi sul suo futuro, potete dormire sonni tranquilli: il servizio clienti della compagnia ha confermato che TicWatch Pro 3 riceverà l'aggiornamento a Wear OS 3.0!

TicWatch Pro 3 GPS: l'aggiornamento a Wear OS 3.0 arriverà

Il motivo dietro questa “conferma” è presto detto: in occasione di Google I/O 2021, il colosso USA ha rivelato che è in arrivo un grande aggiornamento per Wear OS, realizzato in collaborazione con Samsung. Poi, nei giorni scorsi, Fossil ha annunciato che nessuno dei suoi smartwatch attualmente in commercio riceverà questo corposo update. Insomma, anche se Mountain View non ha esplicitato il tutto è facile immaginare che possa trattarsi della prossima versione del sistema dedicato agli indossabili e una “conferma indiretta” è arrivata dall'assistenza di Mobvoi.

In base a una testimonianza su Reddit, il supporto avrebbe confermato che TicWatch Pro 3 GPS riceverà l'aggiornamento a Wear OS 3.0. Il messaggio pone l'accento sul nome della nuova versione e accende una bella speranza per tutti i possessori dell'indossabile di Mobvoi.

Lo smartwatch è uno dei dispositivi più appetitosi sulla piazza: si tratta di una soluzione con display Dual Layer, Snapdragon 4100, speaker e microfono, GPS, supporto a Google Pay e certificazione IP68. Se siete interessati a mettere le mani su TicWatch Pro 3 vi ricordiamo che il dispositivo è attualmente in offerta su Amazon a 235€: non dimenticate di cliccare su Applica Coupon 10% (subito sotto il prezzo) per beneficiare dello sconto.

