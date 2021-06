Come ogni brand dominante di mercato che si rispetti, le soluzioni proprietarie di Samsung sono sicuramente molto ampie ed estese ad ogni campo. Tizen, su tutti, è il progetto a cui Samsung tiene di più, ma potrebbe non essere più la soluzione adottata sui suoi smartwatch Galaxy Watch, che potrebbero adottare Wear OS dopo tanti anni.

Aggiornamento 07/06: da un leak apprendiamo che le batterie dei Galaxy Watch 4. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Samsung: il prossimo Galaxy Watch sarà con Wear OS?

Samsung's new watch will use Android to replace Tizen. — Ice universe (@UniverseIce) February 19, 2021

L'indiscrezione arriva da un leaker abbastanza affidabile (Ice Universe), che spiega come il produttore sudcoreano sia pronto ad una transizione molto importante da un sistema operativo (Tizen) in cui il brand punta moltissimo e che ha adottato per tutti i dispositivi intorno allo smartphone. Ma, viste le circostanze, è molto probabile che Wear OS possa essere una soluzione molto più appetibile al grande pubblico.

Questo perché, una maggiore collaborazione tra smartphone e smartwatch porterebbe l'utente ad una maggiore fruibilità dei contenuti interconnessi. Quindi, l'ipotetico Galaxy Watch 4 sarebbe un nuovo inizio per Samsung, che quanto meno per i wearable, si affiderebbe a Google, andando in diretta competizione proprio con i prossimi FitBit appena acquisiti dal brand, ma anche con questa lista di smartwatch dotati dell'Android per indossabili.

Samsung “Merlot” potrebbe essere lo smartwatch con Wear OS | Aggiornamento 04/03

Dopo la prima indiscrezione che ha smosso l'ambiente sul passaggio dei Galaxy Watch da Tizen OS a Wear OS di Google, nuove indiscrezioni arrivano da una stringa di codice che arriva dal digging di un driver Wi-Fi e che rivela l'esistenza di un dispositivo chiamato “Merlot” che supporta proprio Wear OS, quindi sarebbe la conferma di questa “transizione” dei wearable di Samsung.

Questo sarebbe certo perché “Merlot” è il codename di dispositivi Samsung che utilizzano il chip Wi-Fi/Bluetooth Broadcom BCM43013, incluso sia sul Galaxy Tab A7 LTE, sia appunto sul Galaxy Watch (che però ha codename NOBLESSE). Insomma, pare proprio di essere vicini ad uno switch che cambierebbe la concezione di smartwatch in Android, in quanto i prodotti Samsung di questo tipo sono tra i preferiti degli utenti.

Galaxy Watch 4 e Active 4 i primi con Wear OS | Aggiornamento 13/05

Dopo alcuni mesi di silenzio, tornano ad emergere i primi dettagli sulla nuova gamma di smartwatch Samsung. Infatti, stando al leak di Ice Universe, apprendiamo che saranno ben quattro i modelli di Galaxy Watch che debutteranno con Wear OS. Nell'ordine, essi saranno i due Watch Active 4 (il 39 mm con codename SM-R865N ed il 43 mm SM-R875N), ma anche i due Watch 4 (il 41 mm SM-R885N ed il 45 mm SM-R895N). Questi nuovi modelli dovrebbero quindi ottenere anche un chipset tutto nuovo (che sia un Qualcomm Snapdragon Wear?) e soprattutto abbandoneranno Tizen OS facendo spazio a Google.

Galaxy Watch 4 più vicini, secondo un leak | Aggiornamento 25/05

Samsung Galaxy Watch 4 models are now in mass production. — Roland Quandt (@rquandt) May 25, 2021

Nuova, importante indiscrezione sui nuovi Samsung Galaxy Watch. Infatti, i nuovi smartwatch del brand, giunti alla versione 4 e 4 Active, sarebbero entrati nella fase di produzione di massa, almeno secondo quanto riporta Roland Quantd, spesso molto preciso in merito a questo tipo di notizie.

Che cosa vuol dire questo? Che i nuovo Galaxy Watch con Wear OS saranno molto presto tra noi ed è ipotizzabile che possano presentarli nei mesi estivi, magari insieme a S21 FE o ai nuovi Z Fold e Z Flip 3.

Arrivano le certificazioni per la batteria dei modelli da 41 e 45 mm | Aggiornamento 07/06

Sempre più dettagli iniziano ad arrivare in merito ai prossimi Galaxy Watch 4. Infatti, da una nuova certificazione apprendiamo che i due modelli non Active, sia nella configurazione da 41 mm, sia nella configurazione da 45 mm. Per la prima, abbiamo un modulo da 247 mAh, mentre per il secondo abbiamo invece un modulo da 340 mAh e non sarà la vociferata capacità da 472 mAh, effettivamente ad oggi troppo grande per uno smartwatch.

