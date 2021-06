Recensione Tineco Pure One X: la comodità fatta aspirapolvere!

I vacuum cordless sembrano ormai tutti molto simili nelle fattezze, variando in prestazioni (non sempre) e nel prezzo. Ma se ci fosse un aspirapolvere senza fili che garantisce un equilibrio tra prestazioni, comodità e prezzo, come fa Tineco Pure One X protagonista della recensione?

Recensione Tineco Pure One X

Contenuto della confezione

Come da tradizione Tineco, la confezione del Pure One X in recensione è completa e non manca di alcun accessorio utile e anzi si distingue per avere un cartone riciclato che fa tanto “attento all'ambiente”. Se guardiamo agli accessori presenti, abbiamo oltre al motore, la struttura centrale in alluminio e la spazzola principale, anche una mini spazzola motorizzata, una spolveratrice 2-in-1, 2 filtri, un beccuccio per la rimozione dei peli ed un supporto da muro, oltre al caricabatterie.

Design e materiali

Dal solito design sottile ed elegante, si distingue per essere molto leggera e soprattutto molto maneggevole, grande pregio di questa Tineco. La colorazione scelta lo rende adatto ad ogni spazio domestico, quindi non dovrete temere di avere un aspirapolvere “brutto” da vedere.

Per i materiali, abbiamo un ottimo misto tra policarbonato ed alluminio, di ottima fattura che restituiscono un touch and feel molto pregevole, più apprezzabile di altri modelli della stessa fascia di mercato.

Specifiche tecniche

Potenza motore: 260W;

Potenza aspirazione: 14.200 Pa;

Rumorosità: <70 dB;

Dimensioni: 75 x 30.5 x 15 cm;

Capienza contenitore: 0.4 L;

Batteria: 2.500 mAh

Potenza di aspirazione e funzionamento – Tineco Pure One X

Come già detto, la leggerezza e la maneggevolezza di questo aspirapolvere permettono un funzionamento molto comodo, che è coadiuvato da una potenza di aspirazione 14.200 Pa, non la più potente possibile ma tanto basta per una pulizia tutto sommato completa, grazie anche all'onesta potenza di aspirazione da 260W. Comodo anche il LED nella spazzola principale che permette di arrivare negli angoli bui.

Per il funzionamento, sono presenti due modalità: una automatica ed una MAX, che permette di pulire lo sporco più ostinato. Il tutto è monitorabile nell'ottima applicazione di Tineco, dove possiamo seguire autonomia e modalità di pulizia. Interessante il piccolo cerchio illuminato di Rosso o di Blu in caso di detriti.

Autonomia

Molto buona, come già detto il funzionamento è diviso in modalità Automatica e MAX, con la prima che riesce a raggiungere anche i 60 minuti, mentre quella massima può raggiungere comodamente i 10 minuti. Insomma, è una durata onesta e vi permetterà di pulire in tutta la casa.

Recensione Tineco Pure One X – Prezzo e conclusioni

Il prezzo dell'aspirapolvere senza fili Tineco Pure One X in recensione è oggettivamente inquadrato con quello che offre. I 230-250€ in cui si trova su Amazon sono sicuramente onesti e lo fanno competere con prodotti altrettanto onesti e lo fanno preferire per una maneggevolezza maggiore. Ed è da qui che partiamo con le conclusioni. Se volete un prodotto non necessariamente top gamma ma bello, completo e soprattutto comodo, allora la Tineco Pure One X fa per voi e si preferisce ad altre. Se cercate invece il massimo della potenza, dovrete virare a prodotti ben più costosi, ma non necessariamente così comodi.

