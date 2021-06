Un aspirapolvere, tutto sommato, deve funzionare bene a dispetto dell'estetica. Ma ci sono prodotti come l'aspirapolvere senza fili Tineco PURE ONE S11, protagonista di questa recensione, che si distinguono anche per un design veramente bello, ma sarà stato convincente anche nell'utilizzo?

Recensione Tineco PURE ONE S11

Contenuto della confezione

Tineco ci ha sempre abituati bene e questa PURE ONE S11 in recensione non è da meno. La bella confezione contiene tanti ottimi accessori dedicati alle varie modalità di pulizia, oltre ovviamente al nucleo superiore con batteria, la struttura centrale e ovviamente la spazzola principale. Infatti, troviamo la mini spazzola motorizzata, una bocchetta per il 2-in-1, una bocchetta per le fessure e tanti altri utensili. Possiamo dire di essere soddisfatti.

Design e materiali

Il design è quello che ci ha colpiti di più. Il modello S11 è veramente gradevole da vedere e a differenza di altri modelli, la finitura metallica si tinge di un bell'Azzurro metallizzato e lo rende al pari di prodotti come i Dyson (sebbene costi molto di meno).

Per i materiali, il policarbonato e l'alluminio utilizzati sono davvero di ottima fattura, la qualità è tangibile e lo si nota a prima vita. Molti punti a favore in questo senso.

Specifiche Tecniche

Potenza motore: 450W;

Potenza aspirazione: 22.000 Pa;

Rumorosità: 72 dB;

Dimensioni: 26.5 x 22.1 x 110.7 cm;

Capienza contenitore: 0.6 L;

Batteria: 2.500 mAh

Potenza di aspirazione e funzionamento – Tineco PURE ONE S11

Molto comodo, per nulla pesante, l'aspirapolvere Tineco si distingue per una potenza di aspirazione davvero importante fino a 22.000 Pa suddivisi in più modalità per una potenza fino a 450W. E da quanto abbiamo provato, la PURE ONE S11 aspira in maniera importante con sole poche passate, anche detriti più difficili. A proposito poi di detriti, grazie alla tecnologia iLoop, è possibile rilevare se sono presenti o se la via e sgombra e si può continuare a pulire senza problemi. Se dovete poi utilizzarla in angoli bui, non vi deluderà grazie al LED presente sulla spazzola.

E se volete pulire in posti più complessi o comunque oltre al pavimento, è possibile staccare la struttura centrale ed utilizzare la spazzola per poter arrivare davvero ovunque con una resa molto interessante, grazie anche al serbatoio da 0.6L. Per la rumorosità, non siamo davanti ad un prodotto dal rumore fastidioso, ma anzi c'è un ‘ottima gestione in questo senso. Ciò che rende poi interessante tutto il contesto è la sua funzione smart collegandolo tramite Wi-Fi all'applicazione dedicata, ben fatta, dove possiamo monitorare i vari usi.

Autonomia

Altro buon punto a favore di questo Tineco PURE ONE S11 in recensione: l'autonomia. In modalità minima, possiamo raggiungere anche i 40 minuti di autonomia, ma con la modalità media (consigliata), si riescono a raggiungere i 20 minuti, che sono più che onesti vista la potenza che offre. Infine, se proprio vi servisse, la modalità massima riesce comunque a giocarsela per 10 minuti, che è sicuramente in linea alcune concorrenti nel prezzo.

Recensione Tineco PURE ONE S11 – Prezzo e conclusioni

Che dire quindi di questo interessante aspirapolvere senza fili Tineco PURE ONE S11? Partendo dal prezzo, per ciò che offre, per il bel design e soprattutto per la marea di utilizzi e di accessori, è più che giustificato spendere un range di 290-300€ su Amazon. Il che, ci porta alle conclusioni definitive: se cercate un'alternativa premium ai vari Dreame T20, siamo sicuri che non vi deluderà. Nel caso invece cercaste qualcosa a livello di una Dyson, non sfigura ma probabilmente resta un po' sotto.

