UMIDIGI Power 5: il battery phone con termometro a infrarossi costa meno di 90€

Dopo aver parlato del nuovo rugged di DOOGEE con termometro integrato, si passa ad un'altra categoria di smartphone. UMIDIGI Power 5 è il nuovo battery phone della casa cinese, dotato di una capiente batteria e di un termometro IR: un dispositivo dal prezzo contenuto, che lo rende adatto a tutti gli utenti interessati al risparmio (ma senza rinunciare ad una funzione utile in questo periodo).

UMIDIGI Power 5: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il nuovo UMIDIGI Power 5 monta un display LCD da 6.53″ con risoluzione HD+ (1699 x 720 pixel) e rapporto in 20:9, in un corpo da 164.8 x 76.9 x 9.9 mm (per un peso di 211 grammi). La parte superiore del pannello ospita un notch a goccia per la selfie camera da 8 MP, mentre il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato. Lo smartphone viene proposto in tre colorazioni: Carbon Grey, Jade Green e Sapphire Blue.

Specifiche

Passando alle specifiche, il cuore del dispositivo è il chipset Helio G25 di MediaTek, soluzione octa-core fino a 2.0 GHz coadiuvata da 3/4 GB di RAM e 64/128 GB di storage espandibile tramite microSD. Trattandosi di un battery phone non può mancare un'unità capiente, da 6.150 mAh (con ricarica da 10W).

Il comparto fotografico offre un triplo modulo da 16 + 8 + 5 MP, con grandangolo, macro e flash Dual LED. Il quarto sensore è il termometro ad infrarossi, utile per misurare la temperatura corporea senza contatto e in qualsiasi momento.

Per completare il pacchetto troviamo il supporto Dual SIM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, GPS, Android 11 ed un ingresso mini jack da 3.5 mm per le cuffie.

UMIDIGI Power 5: prezzo, disponibilità e prime offerte

Il nuovo UMIDIGI Power 5 è fresco di lancio ma è già disponibile il offerta lampo su Banggood e con codice sconto su AliExpress: il prezzo più basso è sotto i 90€, una cifra da non sottovalutare se siete in cerca di uno smartphone economico e vi interessa avere un termometro sempre a portata di mano. Di seguito trovate i link all'acquisto dai vari store: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

