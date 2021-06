Insieme ai nuovi modelli top del brand cinese, come di consueto sono arrivate anche le cover ufficiali vendute dallo store di OP e realizzate appositamente per l'occasione: andiamo a scoprire tutto su caratteristiche e prezzo di custodie ed accessori dedicati a OnePlus 9 e 9 Pro, insieme ai dettagli su dove comprare i nuovi prodotti.

Aggiornamento 07/06: i trigger di OnePlus risultano disponibili nello store, ma il prezzo non quadra. Trovate i dettagli direttamente a fine articolo.

OnePlus 9 e 9 Pro, cover ufficiali ed accessori: ecco tutto quello che c'è da sapere

Prezzo e dove comprare

Dopo tante anticipazioni, finalmente OnePlus 9 e 9 Pro sono ufficiali (qui trovate tutti i dettagli) e con loro anche le cover dedicate. I leak delle scorse settimane si sono rivelati veritieri: il fratello maggiore Pro ha una custodia esclusiva, la Unique Bumper Case che abbiamo conosciuto come Droid, proposta a 39.95€. Non manca poi il classico Karbon Bumper Case, a 39.95€; ovviamente troviamo anche il sempreverde Sandstore Bumper Case (a 24.95€) nelle colorazioni Black e Gray. Tutti i prodotti sono disponibili tramite lo store ufficiale del brand.

Per quanto riguarda invece il modello standard, OnePlus 9 guadagna le cover Sandstore Bumper Case (solo Black, a 24.95€) e Karbon Bumper Case (a 39.95€). Vi segnaliamo anche la presenza del nuovo Warp Charge 50 Wireless Charger, disponibile in sconto a 55.96€ (invece di 69.65€).

Non solo cover: arrivano anche i Gaming Triggers di OnePlus





Durante l'evento di lancio della serie 9 sono stati presentati anche i primi Gaming Triggers di OnePlus, accessori dedicati agli appassionati di mobile gaming. Dopo il debutto in altri paesi, sembra che i triggers di OnePlus siano disponibili anche sullo store ufficiale nostrano, ma c'è qualcosa che non quadra. Gli accessori vengono proposti a 99€, una cifra non proprio appetibile, forse un errore che verrà corretto nelle prossime ore. Ad avvalorare la tesi dell'errore sullo store è la piattaforma indiana, che propone i trigger a 1.599 rupie, ossia circa 18€ al cambio attuale.

