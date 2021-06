Questo gadget Xiaomi CELESTRON è perfetto per gli amanti della natura

Se le gite fuori porta e il contatto con la natura sono importanti e siete dotati di un'insaziabile curiosità, il microscopio portatile Xiaomi CELESTRON SCXJ-001 è di certo il gadget giusto per voi. Inoltre si tratta anche di un regalo che non mancherà di farsi apprezzare dai più piccoli, di certo quelli maggiormente voraci quando si parla di scoprire cose nuove.

Xiaomi e CELESTRON presentano il microscopio portatile 60-120X per gli amanti della natura

Per quanto riguarda il brand partner CELESTRON, si tratta di un marchio attivo su YouPin da tempo, specializzato proprio in telescopi e simili; inoltre anche noi occidentali abbiamo avuto modo di provare i suoi prodotti, in alcune occasioni disponibili in sconto. Per quanto riguarda Xiaomi CELESTRON SCXJ-001, si tratta di un praticissimo microscopio portatile: funziona a batterie AA (una, per l'esattezza) ed offre un ingrandimento da 60-120X. Il prodotto misura 89 x 40 x 25 mm per un peso di 33.5 grammi. Curiosi di osservare la natura ancora più da vicino, magari con un accessorio da avere a portata di mano ad ogni occasione (senza il minimo ingombro)? Allora avere trovato il dispositivo giusto.

Il microscopio portatile Xiaomi CELESTRON SCXJ-001, con zoom 60-120X, viene proposto in offerta lampo da AliExpress a meno di 20€, con tanto di spedizione gratis. Se siete interessati a questa simpatica novità, di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

